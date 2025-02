Che fine ha fatto Dragon Quest 12? «Stiamo lavorando sodo»

Tra i videogiochi rimasti avvolti nel mistero non possiamo non citare Dragon Quest 12: sono ormai passati quasi 4 anni dall'annuncio che sorprese i fan della celebre saga JRPG, ma da allora sono arrivate pochissime novità per questo ambizioso capitolo.

Nell'attesa abbiamo anche assistito al lancio dell'ottimo remake HD-2D di Dragon Quest III (che trovate su Amazon), ma del dodicesimo capitolo della saga ancora neanche l'ombra, al punto che diversi appassionati hanno iniziato a temere che fosse stato cancellato senza che se ne facesse parola.

Fortunatamente, pare che non sia affatto così e che lo sviluppo sta procedendo, seppur molto più lentamente del previsto: a rassicurare i fan ci ha pensato direttamente Yuji Horii, il creatore della serie, in un nuovo livestream andato in onda nelle scorse ore.

Come riportato da Automaton West, Yuji Horii ha ribadito che lui e il suo team stanno «lavorando sodo su Dragon Quest 12», augurandosi di riuscire a rilasciare informazioni più dettagliate sullo sviluppo a piccoli passi.

Il creatore si è anche scusato per l'assenza di novità, dato che l'ultimo aggiornamento risaliva allo scorso maggio con l'allontamento del series producer, cosa che aveva spinto diversi fan a temere per la cancellazione del progetto: un'ipotesi negata dallo stesso Horii, che ha rinnovato le sue scuse per la poca chiarezza sull'argomento.

Dichiarazioni che certamente aiuteranno a tranquillizzare i fan, anche se ovviamente non posso che augurarmi che presto si possano avere novità più concrete sulla produzione di Dragon Quest 12, dato che stiamo raggiungendo la soglia dei 4 anni di distanza con un reveal trailer che ne aveva svelato soltanto il logo.

Tra le poche informazioni attualmente in nostro possesso, ricordiamo che il dodicesimo capitolo dovrebbe essere il più adulto della saga: proprio come accaduto con Final Fantasy XVI, verranno raccontati temi più maturi del solito e non sarà un gioco adatto ai minori.