Presto potrebbero esserci novità per la guerra legale tra Nintendo e Palworld

Siamo ancora in attesa di sviluppi sulla causa legale che Nintendo ha avviato contro Palworld, con l'accusa mossa a Pocketpair di aver violato diversi brevetti registrati dalla casa di Kyoto.

La causa in questione è stata mossa esclusivamente sul mercato giapponese, unico paese in cui erano stati registrati, ma presto la guerra legale potrebbe allargarsi anche a livello internazionale, stando alle ultime mosse di Nintendo.

Come segnalato infatti da Games Fray (via Nintendo Life), la casa di Super Mario ha fatto approvare nelle scorse giornate tre nuovi brevetti negli Stati Uniti, due dei quali riguardano le meccaniche per la cattura di creature in un videogioco.

Brevetti molto simili a quelli su cui basa la causa legale contro Palworld, accusato di aver ripreso meccaniche registrate già viste in titoli come Leggende Pokémon Arceus (che trovate su Amazon) senza l'autorizzazione di Nintendo.

Anche in questo caso si tratta di brevetti legati a un altro già precedentemente esistente da prima del lancio di Palworld: per questo motivo, proprio come accaduto in Giappone, potrebbero essere utilizzati per muovere nuove accuse a Pocketpair ed estendere la causa a livello globale.

Non possiamo sapere con certezza se sia davvero questa la motivazione, ma la natura dei brevetti in questione appare decisamente sospetta e meritevole di attenzione nel prossimo futuro.

Da parte sua, Pocketpair sta continuando ad aggiornare Palworld ed espandere il suo fenomeno di successo, dicendosi sicura di far valere le proprie ragioni in tribunale, anche se sappiamo bene quanto Nintendo sia un avversario difficile da affrontare nelle causi legali.

La sensazione è che le prime novità potrebbero arrivare già a partire tra poche settimane o mesi, ma per il momento possiamo solo invitarvi a continuare a seguire le nostre pagine e attendere ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

Nel frattempo, Pocketpair ha sfruttato il successo di Palworld per trasformarsi allo stesso tempo in un publisher, annunciando il primo gioco che aiuteranno a lanciare in questa nuova veste.