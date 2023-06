Nintendo Switch OLED Zelda Limited Edition in sconto!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un'offerta eccezionale che permette di portarsi a casa l'edizione limitata di Nintendo Switch OLED dedicata a The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Solitamente, l'edizione limitata di Nintendo Switch OLED dedicata a The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom viene venduto a 359,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 329,90€, con uno sconto di 30€.

L'edizione limitata di Nintendo Switch OLED dedicata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom presenta il noto stemma di Hylia, un simbolo iconico della serie The Legend of Zelda, inciso sulla parte anteriore della base, fondendo stile e storia in un unico design raffinato.

Advertisement

Tecnicamente, la console rispetta le prestazioni elevate che caratterizzano Nintendo Switch OLED. È dotata di un impressionante schermo OLED da 7 pollici, che offre colori intensi e un contrasto elevato, mentre il supporto regolabile di dimensioni generose permette un'esperienza di gioco comoda e versatile.

La base della console presenta una porta LAN cablata, permettendo un collegamento a Internet stabile e affidabile durante le sessioni di gioco online. Con 64 GB di memoria interna, una parte dei quali dedicata all'uso della console, avrete ampio spazio per salvare i vostri progressi di gioco e scaricare nuovi titoli.

Leggi anche Giochi Nintendo Switch | I migliori del 2023

Su eBay potrete trovare un'ampia varietà di prodotti a prezzi scontati, non solo l'edizione limitata di Nintendo Switch OLED dedicata a The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo sul sito, dove potrete scoprire una vasta gamma di articoli a prezzi convenienti seguendo il link sottostante, tra cui anche le migliori schede di memoria per Nintendo Switch.

Inoltre, vorremmo ricordarvi che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, aggiornando regolarmente la nostra area del sito dedicata alle offerte. Vi consigliamo di visitarla spesso per non perdere l'occasione di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi!