Anche Miyamoto saluta Charles Martinet in un toccante video

Il cambio di voce di Mario è uno di quei cambiamenti che segnano un'epoca videoludica, per questo Shigeru Miyamoto ha voluto salutare a sua volta Charles Martinet che ha dato vita al "suo" Mario.

Super Mario Bros. Wonder, il nuovo Mario in 2D che potete già ordinare su Amazon, sarà infatti il primo videogioco della saga di Nintendo senza la storica voce del doppiatore.

Advertisement

L'attore ha infatti ricoperto da qualche giorno il ruolo di "ambasciatore di Mario", una nuova carica legata a Nintendo che lo stesso Martinet ancora non ha ben chiara, come ha confessato di recente.

E mentre i fan hanno voluto salutare l'amato attore che ha dato la voce a Mario, ma anche Luigi, Wario e Waluigi tra gli altri, oggi è stato pubblicato anche un toccante video con protagonista Shigeru Miyamoto.

Sul profilo X di Nintendo of America, precisamente, dove Miyamoto e Martinet si sono "salutati":

Here’s a special video message from Shigeru Miyamoto and Charles Martinet regarding the change of Mario’s voice actor, announced on 8/21. pic.twitter.com/4mOpD2Cx3a — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 7, 2023

Nello speciale videomessaggio, Miyamoto ha rievocato il momento in cui Martinet fece il suo debutto come voce dell'idraulico in Super Mario 64, videogioco seminale del 1996.

Oltre ad aneddoti simpatici come il fatto che Martinet chiamava scherzosamente "papà" Miyamoto ogni volta che lo incontrava, e la tendenza dell'attore a sbattere sempre contro il soffitto dei ristoranti di Kyoto, Miyamoto ha ringraziato profondamente Martinet per il suo lavoro.

«Voglio ringraziarti per la tua cura nel dare vita ai nostri personaggi con la tua voce», dichiara Miyamoto in un passaggio, invitando i fan ad onorare il lavoro di Charles Martinet e attendere con ansia le sue apparizioni future come "Mario Ambassador".

Nel frattempo non sappiamo ancora chi sarà la nuova voce di Super Mario, e per questo non possiamo far altro che attendere lo speciale evento che Nintendo ha piazzato per la fine di ottobre.

Nel frattempo c'è chi sogna di poter sentire un Mario sboccato e strafottente per la prima volta, mentre si candida per il ruolo di doppiatore.