Nintendo svela quando sarà annunciata la nuova voce di Super Mario

L'uscita di Super Mario Bros. Wonder sembra già destinata a entrare nella storia di Nintendo: non solo sembra essere l'ennesima gradevolissima produzione per tutta la famiglia su Switch, ma sarà soprattutto il primo capitolo della serie a non avere la voce di Charles Martinet, dai tempi di Super Mario 64.

Al momento non si sa ancora chi dovrà sostituire la "leggenda", come è stato affettuosamente rinominato Martinet dai suoi fan, ma la casa di Kyoto ha comunque confermato che i fan scopriranno presto, ma non troppo, chi potranno accogliere come nuova voce dell'idraulico più amato al mondo.

In un'intervista rilasciata a IGN US, il presidente di Nintendo of America ha però chiesto pazienza agli appassionati: i fan potranno infatti scoprire il loro nuovo beniamino soltanto quando sarà disponibile Super Mario Bros. Wonder (potete prenotarlo su Amazon) e dopo averlo portato a termine.

«Credo che le persone lo abbiano capito quando hanno visto Super Mario Bros. Wonder: sentiranno una voce diversa e lasceremo che il tutto sia giocato e svelato nei riconoscimenti finali. A quel punto, le persone sapranno chi è la nuova persona [che presta la voce a Mario], ma non abbiamo piani per fare annunci prima di allora».

Insomma, la casa di Kyoto sembra più che consapevole che anche l'annuncio di un nuovo Super Mario è da vedersi come evento: sarà necessario attendere il lancio ufficiale del titolo, previsto per il prossimo 20 ottobre, per poter finalmente scoprire la verità.

Ma quale sarà effettivamente il futuro di Charles Martinet, dopo l'addio al suo ruolo più iconico? In verità, non ne è sicuro neanche lui stesso: sappiamo che sarà il nuovo "Mario Ambassador", ma Nintendo non ha ancora chiarito che cosa comporti questa mansione.

In ogni caso, Super Mario Bros. Wonder sembra davvero un titolo che valga la pena di giocare, con o senza il reveal della nuova voce: anche Phil Spencer di Xbox ne sembra particolarmente entusiasta.