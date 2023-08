Un Super Mario "sboccato" è il sogno di Clive Rosfield

Dopo che Nintendo ha annunciato che Charles Martinet, l'amato doppiatore di Super Mario, non avrebbe più prestato la voce al personaggio, internet si è divertito a ipotizzare chi avrebbe potuto prendere il suo posto per il ruolo.

I fan avevano già notato un cambiamento nelle voci di Mario e Wario nei recenti trailer di Super Mario Bros. Wonder e WarioWare: Move It, i due nuovi giochi in arrivo su Switch in autunno (il primo lo trovate su Amazon).

La notizia dell'addio di Martinet non è stata quindi del tutto un fulmine a ciel sereno, ma è stata presa piuttosto male dagli appassionati.

Ora, come riportato anche da GameSpot, il doppiatore Ben Starr, noto per aver interpretato il protagonista di Final Fantasy XVI Clive Rosfield, è l'ultimo a farsi avanti per dare voce al nostro idraulico preferito.

L'attore britannico ha condiviso la sua interpretazione su Twitter, mostrando una versione di Mario soave, britannica e apparentemente pronta ad attaccare bottone alla minima provocazione.

Le sue battute spaziano da "f**k you, it's me, Mario" a "a mia is a mia, and I am a-Mario", consentendo a Starr di mettere in mostra il suo talento di doppiatore.

Sebbene i fan su Twitter siano entusiasti dell'idea di un Mario che dice parolacce, sembra improbabile che Nintendo sia d'accordo con l'idea, anche se nulla esclude che Starr possa essere scelto per un reboot di Mario Bros. più "scorretto".

Per quanto riguarda i doppiatori effettivamente in lizza per assumere la voce di Mario, Nintendo non sembra essere interessata a fare un gran parlare del casting.

Alla domanda su chi doppierà il personaggio nel prossimo Mario Wonder, e presumibilmente nei titoli futuri, la Grande N ha semplicemente risposto: «I doppiatori dei personaggi saranno accreditati nei titoli di coda del gioco, quindi aspettate l'uscita del gioco».

