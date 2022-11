Overdose, trapela un video del gioco horror di Kojima

Nelle scorse ore si è tornati a parlare di Overdose, il presunto gioco horror di Hideo Kojima, che a quanto pare ha fatto capolino in un video di ben due minuti.

Lo scorso mese di giugno era infatti spuntato un rumor che riguardava il fantomatico progetto del papà di Death Stranding, che potete recuperare su Amazon, ancora non confermato ufficialmente.

Dopo che Insider-Gaming ha riportato la notizia secondo la quale Overdose si è mostrato nuovamente, ma in alcuni server Discord privati, è ora il momento di nuovi aggiornamenti.

Come riportato anche su ResetEra, infatti, è addirittura trapelato il filmato di gioco leakato nelle scorse ore, il quale conferma i rumor circolanti in rete.

Il sito eXputer si è imbattuto in una registrazione del gameplay di Overdose, trapelata online su Streamable. Sappiamo che si tratta proprio del gioco in questione poiché il personaggio del filmato sembra interpretato proprio da Margaret Qualley.

Vediamo infatti la protagonista vagare per dei corridoi bui, con alcuni nemici che appaiono di tanto in tanto e che sembrano essere di tipo soprannaturale.

Alla fine del filmato, la telecamera si chiude sul volto del personaggio terrorizzato e la scritta “Game Over”, la quale si tramuta poi nel titolo “Overdose” seguito da una frase che lascia ben poco spazio ai dubbio, ossia “Un gioco di Hideo Kojima”.

È interessante notare che la registrazione non proviene direttamente dal gioco, bensì da un normale telefono cellulare. Ciò sta a significare che il filmato – che potrebbe essere rimosso da un momento all’altro – è stato ripreso da qualcuno.

In precedenza si era vociferato che Kojima stesse collaborando con Xbox per realizzare un gioco basato su cloud, ma non è chiaro se Overdose sia proprio quel progetto.

Il rilascio di alcuni poster misteriosi sembrano puntare in ogni caso al fatto che Kojima sia ormai in procinto di annunciare le sue novità in arrivo, magari ai The Game Awards di dicembre.

Senza dimenticare che, di recente, il papà di MGS ha anche descritto il suo prossimo gioco in arrivo come “un nuovo medium“ nel corso di un’intervista al The Guardian.