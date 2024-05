Anche DreamWorks si butta nel trend dei film tratti dai videogiochi

I film tratti dai videogiochi sono tanti, continueranno ad arrivarne molti altri e, con la partnership tra DreamWorks Animation e Story Kitchen appena annunciata questo numero tenderà a crescere in maniera esponenziale.

Come riporta Deadline, infatti, le due aziende inizieranno a collaborare per adattare sempre più videogiochi per il piccolo e grande schermo.

L’obiettivo di Story Kitchen sarà quello di garantire l'adattamento di "emozionanti e iconiche IP di videogiochi" per Dreamworks Animation e lanciarle sul mercato dell'animazione globale.

«Siamo incredibilmente entusiasti di lavorare con DreamWorks Animation come nostro primo partner cinematografico ufficiale, da quando SK è stata lanciata nel 2022», ha affermato Story Kitchen in una nota.

DreamWorks ha ovviamente una forte tradizione nella creazione di immaginari e mondi coinvolgenti, e sarà interessante vedere i primi progetti videoludici in questo senso. Al momento non ci sono progetti in sviluppo, ma nei prossimi anni arriveranno sicuramente degli annunci.

Story Kitchen è una società multimediale dinamica specializzata nella costruzione di universi e nell'architettura di franchising, specializzata in particolare nell'adattamento di videogiochi e altre proprietà intellettuale "non tradizionali" in film/TV.

Fondata nel 2022 dal produttore del film di Sonic the Hedgehog (potete recuperarlo anche in home video tramite Amazon), Dmitri M. Johnson, e dall'ex agente/partner APA Mike Goldberg, tra i progetti recenti su cui stanno lavorando c'è l'adattamento di Tomb Raider, It Takes Two e Streets Of Rage.

È evidente che i film tratti dai videogiochi sono la nuova moda, e se aziende così importanti come DreamWorks decisono di buttarsi in questo settore è chiaro che crescerà sempre di più.

Per altro arriviamo dal recentissimo successo della serie di Fallout di Prime Video, mentre nel prossimo futuro ci sono già tanti nomi, e molto importanti, di serie videoludiche che arriveranno sul piccolo o grande schermo: Death Stranding, The Legend of Zelda e addirittura anche Kingdom Hearts.