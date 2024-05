Kingdom Hearts, le ultime novità sul film non piacciono ai fan

Da qualche giorno si rincorrono i rumor circa il probabile adattamento cinematografico o televisivo di Kingdom Hearts.

Fosse confermato sarà interessante vedere come i produttori e autori proveranno ad adattare la lore di Kingdom Hearts, dato che neanche i videogiochi (che trovate su Amazon) sono di facile apprendimento.

Advertisement

Se quindi anche anche Kingdom Hearts potrebbe arrivare al cinema, la notizia ha sicuramente incuriosito i più.

Ora, come riportato anche da TheGamer, l'insider che ha originariamente riferito che un film di Kingdom Hearts è in lavorazione ha ora suggerito che sarà un mix di live-action e CGI, che è esattamente ciò che i fan non volevano.

In un primo momento, DanielRPK aveva detto che si stava lavorando a un adattamento, senza che fosse chiaro se si trattasse di un film o di una serie televisiva.

Poi, qualche giorno fa, la notizia è stata ripresa da un altro insider che ha parlato di un vero e proprio film d'animazione.

Il film di Kingdom Hearts mescolerà, secondo quanto riferito, azione dal vivo e CGI. Non è chiaro quali parti del film saranno in computer grafica e quali in live-action, ma i fan sperano che Sora, Riku e Kairi non diventino persone reali.

L'augurio è che le parti in live-action del film siano solo per alcuni dei personaggi Disney in cui il protagonista di imbatte, in primis Paperino e Pippo.

Al momento, tuttavia, pare ci sia un po' di confusione su quello che sarà effettivamente il progetto. Per ora, infatti, non abbiamo idea di quale sarà il risultato finale, ma speriamo che Square e Disney rilascino qualche informazione ufficiale a breve.

Restando in tema di videogiochi in arrivo sul grande schermo, anche Sonic tornerà al cinema per la terza volta proprio durante quest'anno, così come anche Dredge avrà prossimamente la sua pellicola cinematografica.