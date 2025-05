Pare che all'interno di Electronic Arts sia in corso un'ondata di ristrutturazione molto più seria di quanto era possibile immaginare, con le chiusure di studi che non si sarebbero ancora concluse.

Nella scorsa notte è arrivata infatti come un fulmine a ciel sereno la notizia della chiusura di Cliffhanger Games, con conseguente cancellazione del videogioco dedicato a Black Panther, ma questo non sarebbe affatto l'unico studio di sviluppo a rischio.

Secondo quanto riferito dall'insider Extas1s, solitamente vicino all'ambiente Xbox e per le novità in arrivo su Game Pass, pare infatti che EA stia programmando altre profonde ristrutturazioni che porterebbero addirittura alla chiusura di Codemasters.

Come segnalato sul forum Reddit GamingLeaksAndRumors, l'insider sostiene infatti che il publisher intenda chiuderne la sede principale e procedere con altri 400 licenziamenti.

Gli sviluppatori rimasti al termine di questa "ristrutturazione" verrebero poi ridistribuiti in altri team, tra i quali vengono menzionati EA Sports F1, nuova casa dei videogiochi dedicati al gran premio automobilistico (di cui trovate l'ultimo capitolo su Amazon), e anche all'interno del team che si starebbe già occupando di un nuovo Need for Speed.

Indiscrezioni che spiegherebbero anche perché improvvisamente EA aveva fatto rimuovere dal mercato numerosi classici: quei titoli appartenevano infatti originariamente a Codemasters, segnale che — se confermato — il publisher stava programmando questa chiusura da diverso tempo.

Personalmente ritengo che sarebbe un'enorme perdita per l'industria, oltre che l'ennesimo esempio di come i costi nel settore siano ormai decisamente fuori controllo: Codemasters è un marchio storico che ha prodotto numerosi videogiochi di qualità e sarebbe davvero un peccato dover assistere alla sua chiusura.

Se l'indiscrezione fosse confermata, potrebbe essere una conseguenza del fatto che Electronic Arts viene da diversi progetti che hanno avuto meno successo del previsto: non solo Dragon Age The Veilguard, ma perfino l'ultimo capitolo di EA Sports FC non ha incassato quanto ci si aspettava.

Va detto che al momento si tratta di voci non confermate — e che mi auguro rimangano tali — che vanno dunque prese con le dovute precauzioni: vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.