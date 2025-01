EA Sports FC 25 e Dragon Age: The Veilguard hanno venduto meno del previsto

Electronic Arts ha appena rivisto al ribasso le previsioni finanziarie per la conclusione dell'anno fiscale, che si concluderà come di consueto a fine marzo 2025.

Come riportato da Eurogamer.net, il publisher ha infatti ammesso che alcuni dei suoi titoli più attesi non hanno reso come ci si aspettava, puntando il dito in particolar modo sia contro EA Sports FC 25 che per Dragon Age: The Veilguard.

Per quanto riguarda l'ultimo capitolo sviluppato da BioWare (che trovate già scontato su Amazon), EA svela di aver raggiunto appena 1 milione e mezzo di utenti nell'ultimo trimestre, ammettendo che è quasi il 50% in meno rispetto a quanto si aspettasse.

Ma non nascondiamo la nostra sorpresa nello scoprire che anche EA Sports FC 25 ha reso meno di quanto ci si aspettasse: secondo il publisher, l'ultima simulazione calcistica è partita estremamente bene al debutto nel mese di settembre, perdendosi poi nei mesi successivi e perdendo trazione sul mercato.

Un aspetto decisamente curioso, considerando che FC 25 è costantemente tra i videogiochi più venduti in Europa e in Italia, come ci hanno confermato anche le ultime classifiche di PlayStation Store, ma evidentemente con numeri inferiori a quelli che ci si aspettava.

Ed è proprio il simulatore calcistico che avrebbe le maggiori colpe nelle previsioni al ribasso del publisher, adesso in calo di una "cifra singola media" per l'anno fiscale.

Il CEO Andrew Wilson ha comunque spiegato che c'è stata una crescita per i guadagni ottenuti dai live-service e che il publisher resta fiducioso sulla strategia a lungo termine, dicendosi convinto che gli incassi torneranno a crescere come previsto per il prossimo anno fiscale.

Ricordiamo che Dragon Age The Veilguard aveva deluso le nostre aspettative: come vi ha raccontato Gianluca Arena nella recensione dedicata, l'RPG di BioWare «è un titolo ideale per quanti non conoscano il franchise ma, nel contempo, un suo pessimo esponente, che ha frainteso quali fossero i reali punti di forza della serie e ne ha scartati molti per abbracciare una nuova direzione che non ci ha affatto convinto».

Per quanto riguarda invece EA Sports FC 25, il nostro Marino Puntorieri vi ha spiegato nella recensione che «si conferma essere ricco di contenuti, puntando sui soliti cavalli vincenti e aggiungendo un’inedita modalità 5v5 che impreziosisce quanto basta il pacchetto nel suo insieme».

Ma a giudicare dai risultati in calo, ciò non è più sufficiente per gli appassionati che, per il prossimo capitolo, si aspettano delle novità più importanti.