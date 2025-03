EA ha rimosso 6 classici da Steam, senza alcun preavviso

Nelle scorse ore è arrivato un altro brutto colpo per la preservazione videoludica: EA ha infatti deciso di rimuovere a sorpresa dai cataloghi di Steam ben 6 dei suoi giochi classici, senza fornire alcun preavviso o spiegazione in merito.

I titoli in questione erano stati originariamente pubblicati da Codemasters, ma di fatto sono entrati a far parte del catalogo di Electronic Arts in seguito all'acquisizione del gruppo di qualche anno fa.

Come segnalato da Game Rant, adesso non è più possibile acquistare i giochi in questione: le pagine su Steam segnalano semplicemente che non è disponibile in negozio.

Di seguito trovate la lista completa con tutti i giochi coinvolti da questa ondata di rimozioni a sorpresa, che adesso di fatto non sono più acquistabili:

Damnation

Hospital Tycoon

Maelstrom: The Battle for Earth Begins

Operation Flashpoint: Dragon Rising

Rise of the Argonauts

Toybox Turbos

Di conseguenza, adesso i giocatori interessati a recuperare questi classici dovranno necessariamente cercare codici online dal mercato secondario o, dove possibile, recuperare le relative edizioni fisiche (come questa offerta per Rise of the Argonauts su Amazon).

Come anticipavamo in apertura, non è arrivato alcun tipo di chiarimento sui motivi delle rispettive rimozioni, ma una dicitura notata da SteamDB sembrerebbe suggerire che il tutto sia avvenuto su precisa richiesta del publisher, ovvero EA.

La speranza è che in futuro questi classici possano tornare a disposizione degli utenti che intendano acquistarli: una eventuale speranza potrebbe arrivare dallo store GOG, dato che tutti e 6 questi giochi sono inclusi nella Dreamlist stilata dagli utenti per il Preservation Program.

Lo store nelle scorse giornate ci ha svelato come si sta impegnando per garantire la preservazione dei videogiochi e personalmente spero che riesca a fare lo stesso per questi titoli, se proprio non dovessero tornare su Steam.

Nel caso dovessero arrivare chiarimenti ufficiali sulla questione, vi terremo aggiornati come sempre sulle nostre pagine.