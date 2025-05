Electronic Arts ha ufficialmente cancellato lo sviluppo del videogioco dedicato a Black Panther e chiuso lo studio Cliffhanger Games, come rivelato da IGN US. Si tratta della terza ondata di licenziamenti in casa EA dall’inizio del 2025.

In una comunicazione interna inviata ai dipendenti, la presidente di EA Entertainment, Laura Miele, ha motivato la decisione come parte di una strategia volta a concentrare le energie creative sulle opportunità di crescita più significative.

Oltre alla chiusura dello studio fondato nel 2023, EA ha confermato ulteriori tagli al personale, questa volta all’interno dei team mobile e delle divisioni centrali.

EA non ha fornito numeri precisi, ma secondo IGN, le persone coinvolte sarebbero meno delle circa 300 colpite lo scorso mese, quando furono coinvolti anche Respawn e il team Fan Care.

«Sono decisioni difficili, che toccano persone con cui abbiamo condiviso momenti importanti,» ha scritto Miele. «Stiamo facendo il possibile per supportarle, anche cercando di ricollocarle all’interno dell’azienda.»

Secondo le fonti, EA sta aumentando il personale in altri team, il che renderebbe possibile il programma di ricollocamento, nonostante i frequenti tagli. A marzo 2025, EA contava infatti 800 dipendenti in più rispetto allo stesso periodo del 2024.

Nel futuro immediato, EA concentrerà gli investimenti su Battlefield, The Sims, Skate e Apex Legends.

Continueranno anche i lavori sull’atteso Iron Man di Motive, sul terzo capitolo di Star Wars Jedi, e sul nuovo Mass Effect in sviluppo presso BioWare. Nonostante i tagli, anche il settore mobile resterà attivo.

Non viene menzionata EA Sports, ma ciò è dovuto al fatto che si tratta di una divisione separata da EA Entertainment. IGN ha confermato che al momento il ramo sportivo non è coinvolto nei tagli.

Annunciato nel 2023, Black Panther sarebbe dovuto essere un action adventure single player open-world, sviluppato da Cliffhanger Games, uno studio formato da ex sviluppatori di Middle-earth: Shadow of Mordor (avvistabile su Amazon) e guidato da Kevin Stephens. Il titolo, però, non era mai stato mostrato pubblicamente.

Alla richiesta di ulteriori commenti, EA ha rimandato alla comunicazione ufficiale. Marvel, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni.