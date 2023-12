Amazon: idee regalo oltre i 50€ | Natale 2023

Il Natale si sta avvicinando e sappiamo che tutti ormai state fremendo per la scelta del regalo di Natale perfetto da fare ai vostri parenti e amici. Il numero di prodotti sul mercato è altissimo e, per darvi una mano, noi di Spaziogames abbiamo pensato di suggerirvi quali sono le migliori idee regalo attualmente presenti in rete. Ovviamente, facciamo presente che è bene non ridursi all'ultimo per confezionare i propri doni, quindi cercate di non perdere troppo tempo.

Abbiamo pensato di partire dal basso, offrendovi questa piccola ma utile lista di idee regalo dal costo maggiore di 50€. Si tratta di prodotti dal prezzo contenuto, certo, ma comunque abbastanza attraenti ed intriganti da risultare perfetti per un pensierino da scambiarsi con gli amici, senza il drammatico rischio di incorrere nell'ennesima sciarpa o in un triste maglione in acrilico.

Qui si spende oltre 50 euro dunque, con prodotti selezionati per voi da Amazon che, in quanto leader del mercato, potrà anche garantirvi la ricezione dei prodotti giusto in tempo per il Natale, specie qualora siate clienti Amazon Prime, servizio - a nostro giudizio - da sottoscrivere assolutamente in vista delle feste, specie considerando l'enorme risparmio che si può avere nel non pagare le relative spese di spedizione! Occhio però, non tentennate troppo o i pezzi migliori andranno esauriti!

È giunto il momento di lasciarvi alla nostra selezione di idee regalo oltre i 50 euro, ricordandovi anche che, tramite la nostra pagina ufficiale creata per aiutarvi con i vostri regali di Natale, potrete consultare anche tutte le offerte provenienti da store come eBay, Mediaworld, Aliexpress, Unieuro e altri ancora!

Le migliori idee regalo oltre i 50€ da Amazon

Cuffie gaming HyperX Cloud Stinger

Le cuffie gaming HyperX Cloud Stinger offrono un audio di alta qualità grazie ai loro driver da 50 mm, garantendo una pulizia delle frequenze alte, medie e basse. Grazie al loro basso peso, le cuffie sono perfette per le sessioni di gioco particolarmente lunghe. Le cuffie gaming HyperX Cloud Stinger sono state costruite per durare, in virtù dei robusti cursori in acciaio regolabili per assicurare un comfort ottimale, mentre il microfono con cancellazione del rumore “Swivel-to-mute” permette di avere una qualità di voce ancora più chiara.

Kit tastiera e mouse Cooler Master MS100

Il kit tastiera e mouse Cooler Master MS100 è composto da una tastiera con interruttori mam-ccanici, i quali offrono una reattività superiore rispetto ai comuni a mambrana, anti-ghosting a 26 tasti e illuminazione RGB, accompagnata da un mouse ergonomico con sensore ottico Pixart 5050 fa 3.200DPI.

Mouse gaming Logitech G502 HERO

Il mouse gaming Logitech G502 HERO è dotato di un sensore ottico avanzato in grado di offrire un tracciamento di precisione sino a 25.600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Il dispositivo si adatta facilmente ad ogni tipologia di gioco ed utente grazie alla presenza di ben undici tasti programmabili ed una rotella di scorrimento veloce a doppia modalità.

Console Atari 2600+

Se state cercando il regalo perfetto per un appassionato di retro gaming, il nuovissimo Atari 2600+ è un'opzione eccellente. Questa versione modernizzata del classico Atari 2600 mantiene l'autenticità dell'originale, con miglioramenti solo nei collegamenti e nella qualità video. Non è una semplice "retroconsole", ma un autentico Atari dell'epoca, riprodotto con ammodernamenti dalla casa madre. Caratteristica distintiva è lo slot per le cartucce originali, permettendo di giocare a giochi dell'epoca se disponibili. A differenza delle console da collezione con emulatori e giochi pre-installati, questo è un vero "remake" di una console completa, che include anche una cartuccia con 10 giochi. Un prodotto unico e ambito, che fino a poco tempo fa sembrava irrealizzabile, ora è non solo disponibile ma spesso esaurito!

eBook reader Kindle

Sebbene il Kindle sia diventato un regalo di Natale piuttosto comune negli ultimi anni, grazie al suo eccezionale rapporto qualità/prezzo, continua a essere un'ottima scelta per un dono natalizio. Il modello 2022, a soli 99 euro, è un dispositivo leggero con uno schermo ad alta risoluzione da 300 ppi che garantisce una lettura chiara anche all'aperto. Questo e-reader si distingue per la sua durata della batteria, che può arrivare fino a 6 settimane con una sola carica, e per la capacità di archiviazione raddoppiata a 16 GB. Ideale per gli amanti dei libri, permette di portare migliaia di titoli ovunque, il tutto in un dispositivo delle dimensioni di un piccolo tablet di circa 15 cm.

Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED è dotata di uno splendido schermo da 7″ OLED, che offre una qualità decisamente maggiore rispetto al classico LED adottato in precedenza, un ampio stand regolabile, una nuova dock per il collegamento alla TV dotata anche di un connettore Ethernet (per prestazioni superiori durante il gioco online), una memoria interna da 64GB (raddoppiando quindi la dotazione precedente) e potenti altoparlanti integrati per offrire un’immersione ancora maggiore. Un regalo davvero indimenticabile per chiunque.

Cuffie Pulse 3D Midnight Black

Regalo perfetto per tutti i fortunati possessori di PS5, le cuffie Sony Pulse 3D Midnight Black sfruttano il Tempest Engine della console Sony per consentire agli utenti di udire la direzionalità dei vari suoni esattamente come se si fosse immersi davvero nell'ambiente di gioco. Si tratta di un headset wireless che sfrutta un adattatore USB incluso in confezione per collegarsi a PS4, PS5 e computer Windows e macOS compatibili, ma è possibile usare anche utilizzare Playstation VR ed altri dispositivi tramite il consueto jack da 3,5mm.

