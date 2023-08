Amazon Gaming Week: ecco come iscriversi al giveaway per vincere prodotti Razer!

Non perdete l'occasione unica che l'Amazon Gaming Week 2023 ha in serbo per voi! Oltre a una straordinaria gamma di sconti su un'ampia varietà di prodotti gaming, avrete la chance di portare a casa prodotti Razer di alta qualità completamente gratis grazie a un imperdibile giveaway.

Questa iniziativa eccezionale è portata a voi da Razer in collaborazione con Amazon. Sono ben 19 i fortunati che avranno l'opportunità di vincere eccellenti premi Razer senza dover spendere un centesimo. La selezione dei vincitori sarà totalmente imparziale e casuale, garantendo un'equità totale, indipendentemente dal numero di acquisti fatti durante l'Amazon Gaming Week.

Partecipare è semplicissimo: basta andare sulla pagina dedicata all'iniziativa e cliccare su "Accetta e Procedi". Con questo unico passaggio, il vostro account Amazon entrerà automaticamente nella pool dei possibili vincitori. Se farete parte dei fortunati selezionati, riceverete una notifica via email entro 7 giorni dall'estrazione, che avverrà nelle due settimane successive alla conclusione dell'evento.

Verranno selezionati 19 vincitori e un partecipante di riserva, nel caso in cui uno di essi non sia in grado di accettare il premio o non confermi entro 2 giorni dalla notifica. Ogni vincitore riceverà un solo premio, per un valore totale di premi che supera i 2.000,00€. I premi includono ottimi articolocome un dispositivo Amazon eero e una tavoletta Wacom, oltre a una vasta gamma di prodotti Razer.

Ecco l'elenco completo dei premi in palio:

3 basi di ricarica rapida per controller PS5: 59,99€ ciascuna

4 basi di ricarica rapida per controller Xbox: 59,99€ ciascuna

Cuffie BlackShark V2 Pro: 209,99€

Mouse DeathAdder V2 Pro: 149,99€

Tappetino per mouse Goliathus Chroma Extended: 74,99€

Auricolari TWS Hammerhead: 139,99€

Cuffie Kaira X: 69,99€

Controller di gioco per smartphone Android: 89,99€

Webcam Kiyo: 109,99€

Cuffie Kraken V3 HyperSense: 159,99€

Microfono Seiren Mini: 59,99€

Mouse Viper Mini: 49,99€

Tavoletta display Wacom One Creative: 409,90€

Extender Mesh Wi-Fi Amazon eero: 139,99€

Allora, cosa aspettate? Visitate la pagina Amazon dedicata al contest e lanciatevi in questa straordinaria opportunità. È completamente gratuito, quindi non avete nulla da perdere e tantissimo da guadagnare!

