La News in un minuto

Secondo fonti non confermate, Nintendo starebbe pianificando un nuovo Direct per luglio che svelerebbe parte della roadmap 2025 per Nintendo Switch 2. Le indiscrezioni, rilanciate dallo youtuber Wood Hawker, parlano di possibili shadow drop di classici GameCube come Pokémon Colosseum, dell'arrivo di titoli come Metaphor: ReFantazio e Death Stranding Director's Cut su Switch 2, e della data definitiva di Metroid Prime 4. L'evento si concluderebbe con l'annuncio di un nuovo Animal Crossing previsto per il 2026, anche se l'affidabilità di queste informazioni resta da verificare.