La saga Pokémon si prepara a svelare le sue nuove carte, forse non solo metaforicamente, nel panorama videoludico mondiale.

Un nuovo appuntamento con Pokémon Presents è stato fissato per il 22 luglio 2025, come annunciato ufficialmente da The Pokémon Company (tramite Nintendo Everything).

L'evento, che rappresenta una vetrina fondamentale per le novità dell'universo dei mostriciattoli tascabili, arriva in un momento strategico, quando diverse produzioni attendono di essere approfondite o svelate al pubblico.

Gli orari specifici della presentazione non sono ancora stati comunicati e verranno diffusi successivamente dagli organizzatori.

Sebbene manchi una scaletta ufficiale dei contenuti che verranno mostrati, è altamente probabile che almeno Leggende Pokémon Z-A sia tra i protagonisti dell'evento.

Anche perché, contestualmente a questo annuncio, è stata finalmente annunciata la data di uscita del gioco che supporterà anche la seconda parte dell'anno di Nintendo Switch 2.

Cosa possiamo aspettarci? Forse qualcosa su Pokémon Unite, il MOBA free-to-play che ha conquistato milioni di giocatori su mobile e Nintendo Switch e continua ad essere aggiornato. Sicuramente qualcosa di nuovo su GCC Pokémon Pocket, il gioco mobile dei miracoli che avrà senz'altro contenuti aggiuntivi.

Sappiamo che The Pokémon Company avrà senz'altro altri annunci pronti di novità assolute, perché il brand è forte come non mai e ci saranno sicuramente degli altri modi inattesi per poter capitalizzare sulla sua popolarità.

Ci sono anche i vecchi annunci del Pokémon Presents di febbraio da approfondire, e una parte dell'evento di luglio andrà senz'altro a potenziare quanto detto in passato: ecco tutti gli annunci e trailer di febbraio.

L'attesa per il 22 luglio si fa sentire in tutta la community Pokémon, mentre i canali ufficiali invitano a rimanere sintonizzati per ulteriori dettagli sull'orario preciso dell'evento.