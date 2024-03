Metal Gear Solid Master Collection è «inadeguato»: Konami promette nuove patch

Il lancio di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 ha permesso di recuperare la meravigliosa trilogia classica ideata da Hideo Kojima anche sulle console più recenti, ma il lavoro fatto per la conversione e l'ottimizzazione grafica è stato indubbiamente molto deludente.

Come vi aveva raccontato la nostra Stefania Sperandio nella recensione dedicata, si è trattato infatti di un'operazione particolarmente pigra, limitandosi a svolgere il "compitino" e senza reali sforzi per realizzare una conversione all'altezza.

Le critiche nei confronti della Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 (la trovate su Amazon) non sono passate inosservate, al punto da aver spinto la stessa Konami ad ammettere di non aver certamente svolto il migliore dei lavori.

Come segnalato da GamesRadar+, il producer Noriaki Okamura ha commentato nel corso del nuovo video "Metal Gear Production Hotline" tutti i problemi risolti fin dal lancio, ammettendo però che ci sono ancora tante questioni da risolvere, soprattutto quella grafica.

Okamura riconosce infatti che il metodo utilizzato per l'upscaling dei videogiochi inclusi in Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 è «inadeguato», dato che la grafica è rimasta alla stessa identica risoluzione degli hardware originali.

Il producer ammette anche l'errore di non aver aggiunto alcuna impostazione per configurare i comandi di gioco, oltre a mancati aggiustamenti del volume in-game: Konami ha dunque annunciato che arriveranno nuove importanti patch, che con l'occasione miglioreranno anche la grafica della trilogia.

Tuttavia, Okamura ha anche sottolineato che per rilasciare questi fix ci vorrà «ancora un po' più di tempo», al punto da non aver voluto neanche annunciare una possibile data per l'uscita di questi update. Speriamo dunque che non ci sia da attendere troppo a lungo e che presto i fan possano avere la collection che davvero meritano.

Nel corso della Production Hotline si è anche tornati a parlare del Vol. 2 della collezione: Konami ha chiesto ai fan di avere ancora un po' di pazienza.

Inoltre, è stato mostrato anche il menù iniziale di Metal Gear Solid Delta, l'atteso remake del terzo capitolo della saga.