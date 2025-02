Altri giochi Xbox arrivano su PS5: stavolta tocca a Age of Empires e Age of Mythology

Xbox continua a portare i suoi giochi su nuove piattaforme, ovvero PS5, e questa volta tocca a due storici titoli strategici in tempo reale: Age of Empires 2 Definitive Edition e Age of Mythology Retold.

I due gestionali sbarcheranno su PS5 rispettivamente nella primavera del 2025 e a marzo dello stesso anno.

Come confermato da Xbox (tramite Windows Central), entrambi i giochi supporteranno il cross-play completo tra Xbox, PC e PlayStation 5, garantendo aggiornamenti simultanei su tutte le piattaforme.

I due titoli erano stati curati da World's Edge, un team interno a Xbox Game Studios che si occupa di rimasterizzazioni e nuovi titoli della saga.

Erano stati lanciati anche grazie al supporto di Game Pass e, nonostante non abbiano ovviamente il richiamo di un titolo come Forza Horizon 5, sono comunque segnali importanti della strategia di Xbox per espandare il proprio pubblico di riferimento.

Il racing game arriverà anch'esso questa primavera, e includerà tutti i contenuti già disponibili su Xbox e PC, offrendo l'esperienza completa del celebre racing open-world di Playground Games anche ai giocatori PlayStation.

Sembra quindi che Xbox stia spingendo più del previsto sulla strategia multipiattaforma dei suoi titoli di riferimento.

Negli ultimi giorni sono emerse anche altre indiscrezioni sul fatto che Fable e addirittura Halo possano essere videogiochi multipiattaforma sin dal lancio, e a seguito della notizia di Forza Horizon 5 sono indiscrezioni sempre meno assurde.

Altri titoli, come quelli ancora in sviluppo che sono stati supportati e/o finanziati da Xbox, potrebbero diventare multipiattaforma direttamente al lancio.

Tra questi il reboot di Perfect Dark, il cui team di sviluppo sembra aver già pensato a come modificare il progetto per poter essere lanciato anche al di fuori di Xbox.

In ogni caso, ora anche gli utenti PS5 potranno accedere ad alcuni dei migliori gestionali strategici degli ultimi tempi. Potete recuperare le nostre recensioni di Age of Mythology Retold e Age of Empires 2 Definitive Edition per sapere tutto sulla loro qualità.