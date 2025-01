Halo potrebbe essere il prossimo a sbarcare su PS5

Forza Horizon 5 sbarcherà su PlayStation 5 questa primavera. Una notizia che conferma il cambio di strategia di Microsoft, sempre più orientata a portare i suoi giochi di punta anche su piattaforme concorrenti.

La notizia, che vi abbiamo riportato ieri sera, non è stata per molti una sorpresa (me incluso), visto che da settimane si parlava della possibilità di vedere il racing in questione su PS5.

E ora? Secondo diversi insider, il prossimo grande titolo Xbox a fare il salto potrebbe essere niente meno che Halo: The Master Chief Collection (che trovate anche su Amazon).

Jez Corden di Windows Central ha risposto a un commento sui social suggerendo che il celebre FPS potrebbe essere un altro tra i "Big Three" di Xbox (Halo, Forza e Gears) a seguire la stessa strada.

Anche Nate the Hate, noto leaker, ha riportato che Halo: MCC potrebbe arrivare su PS5 e Switch 2 nel 2025, insieme a Flight Simulator.

Non è difficile immaginare perché Microsoft stia spingendo su questa strategia. I suoi recenti esperimenti con giochi multipiattaforma hanno avuto successo, al punto che l'azienda è stata il publisher con più vendite nel mese scorso.

Anche Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha ribadito l'intenzione di continuare a rilasciare titoli su PlayStation e Nintendo in futuro.

E così, se fosse, anche Master Chief si prepara a traslocare. Qualcuno griderà al tradimento, altri parleranno di una scelta inevitabile. La realtà è che Xbox, ormai, non è più una console ma un servizio, e Microsoft non può permettersi il lusso di limitare le sue IP al solo hardware proprietario.

Certo, secondo me vedere Halo su PlayStation avrà un effetto surreale, ma dopo questo annuncio, una cosa sarà chiara: le guerre tra console sono finite. Ora si combatte su chi vende più giochi, non più su chi ha l’esclusiva più forte.