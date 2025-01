Fable potrebbe arrivare anche su PS5 e Switch 2 al day-one

Secondo alcune voci che circolano online, Fable, il prossimo capitolo della serie in sviluppo presso Playground Games, potrebbe essere rilasciato su più piattaforme fin dal lancio.

Il sito spagnolo Vandal, noto per aver dato alcune informazioni affidabili in passato, ha riportato oggi che lo sviluppo delle versioni per PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 di Fable è già in corso, con il gioco che potrebbe arrivare su queste piattaforme contemporaneamente a PC e Xbox Series X|S (via Wccftech).

Oltre a rivelare che Fable è in lavorazione per altre piattaforme, il report ha anche svelato che giochi come Killer Instinct e Starfield sono tra le ex esclusive Xbox più prossime ad essere rilasciate su altre console.

Ma non solo: stando a quanto riferito, la versione di Starfield per PlayStation 5 è in sviluppo da quando il gioco è uscito nel 2023 (che trovate su Amazon).

Nonostante le voci su Fable multipiattaforma, il tutto va preso con cautela: c'è una buona possibilità che ciò accada, visto il nuovo approccio di Microsoft, ma anche no.

Alcune dichiarazioni recenti di Phil Spencer, che ha affermato che non è più la strategia della casa di Redmond mantenere i giochi lontano da altre piattaforme, rendono ancora più credibile questa possibilità.

La nuova strategia multiplatform di Microsoft sembra già dare i suoi frutti, visto l'annuncio di Forza delle scorse ore, quindi non sarebbe sorprendente se l'azienda decidesse di lanciare alcuni dei suoi titoli più attesi su altre console fin dall'inizio.

Fable è in ogni caso atteso per il 2025, quindi non dovremo aspettare molto per saperne di più, inclusi dettagli sul suo lancio multipiattaforma.

Restando in tema, il buon Jez Corden di Windows Central ha da poco lasciato intendere che anche Halo: The Master Chief Collection potrebbe essere un altro tra i "Big Three" di Xbox a sbarcare su PS5.