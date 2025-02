Dopo Forza, Fable e Halo, altre esclusive Xbox potrebbero arrivare su PS5

L'era di Xbox potrebbe essere sempre più multipiattaforma, anche al lancio, con il prossimo reboot di Perfect Dark che potrebbe essere destinato su PS5 al lancio.

Secondo le ultime indiscrezioni (tramite The Gamer), il reboot dello storico sparatutto in sviluppo presso The Initiative non sarà più un’esclusiva Xbox, ma arriverà anche su altre piattaforme.

Il rumor è partito da una segnalazione su Reddit, che ha evidenziato una nuova offerta di lavoro pubblicata su LinkedIn dallo studio responsabile del gioco.

La posizione aperta è quella di Principal Graphics Engineer, e tra i requisiti richiesti spicca l'esperienza nello sviluppo multipiattaforma. Inoltre, tra le responsabilità della figura ricercata si legge che il candidato dovrà «ottimizzare e garantire la scalabilità delle funzionalità di rendering per supportare più piattaforme e impostazioni di qualità».

Questa precisa richiesta lavorativa fa pensare che ci sia bisogno di lavorare al codice di Perfect Dark perché sia scalabile e funzionale anche su piattaforme che non siano Xbox.

Non è una conferma del fatto che Perfect Dark sarà anche un gioco PS5 ma, visto quello che è successo negli ultimi giorni in particolare, queste precauzioni rischiano di essere eccessive a questo punto.

Dopo l'arrivo di Forza Horizon 5 su PS5, infatti, è evidente che Xbox non abbia più grossi limiti rispetto alle sue esclusive, anche importanti per il brand gaming di Microsoft, che finiranno su piattaforme non-Xbox.

In queste ore sono emerse anche altre indiscrezioni sul fatto che Fable e addirittura Halo possano essere videogiochi multipiattaforma sin dal lancio, e a seguito della notizia di Forza Horizon 5 sono indiscrezioni sempre meno assurde.

L'abbandono delle esclusive, da parte di Xbox, è qualcosa che anche i videogiocatori si aspettano, quindi vedremo cosa succederà.

Perfect Dark fu mostrato nel 2024 dopo anni di indiscrezioni sul suo stato di salute, ma al momento non c'è una data di uscita, PS5 o meno. C'è un trailer di gameplay però, e potete recuperarlo qui.-