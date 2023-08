Steam vi regala un nuovo gioco gratis "storico": ecco come averlo

I giochi gratis su PC fanno sempre piacere, specialmente se utilizzabili su una piattaforma così diffusa e affidabile come Steam: da questo momento potete approfittare di una nuova promozione per aggiungere alla vostra raccolta un nuovo titolo "storico".

Grazie allo store Fanatical potete infatti ottenere totalmente gratis un codice Steam per Unity of Command: Stalingrad Campaign, un wargame che copre l'intera campagna di Stalingrado del 1942/43 sul fronte orientale.

Si tratta di un gioco strategico a turni sviluppato da 2x2 Games con enormi campi di battaglia, in cui potrete giocare la campagna con le prospettive dell'Asse e di quella Sovietica, con l'obiettivo di ricreare la tensione di quel momento così importante nella Seconda Guerra Mondiale.

Come vi anticipavamo in apertura, non è necessario effettuare alcun acquisto aggiuntivo: dovrete semplicemente assicurarvi di avere già un account iscritto su Fanatical o, nel caso non ne possediate uno, crearlo in pochi semplici passi.

Una volta completata questa operazione, dovrete collegare il vostro account Steam al profilo su Fanatical e dirigervi alla seguente pagina ufficiale, accettando poi di iscrivervi all'apposita newsletter.

Completate l'operazione "acquistando" Unity of Command Stalingrad Campaign per 0 euro e 0 centesimi: in pochissimi istanti potrete trovare nel vostro profilo un codice valido per riscattare il gioco su Steam, direttamente dagli ordini portati a termine nel vostro profilo Fanatical.

Vi consigliamo di approfittare il prima possibile di questa promozione: l'offerta scadrà entro 7 giorni o fino a esaurimento scorte — ipotesi molto probabile, data la popolarità di queste offerte.

Una volta riscattato nel vostro account, Unity of Command Stalingrad Campaign resterà vostro per sempre e potrete scaricarlo tutte le volte che vorrete.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis su Steam, la scorsa settimana vi abbiamo segnalato ben 11 titoli che potete scaricare senza fretta o costi aggiuntivi.

Ma non dimenticatevi di controllare anche gli omaggi di Epic Games Store: avete ancora poche ore a disposizione per riscattare una perla di Devolver Digital.

Anche Xbox Game Pass ha deciso, proprio in queste ore, di offrire un'altra gradita sorpresa ai suoi fan iscritti, anche su PC: da questo momento potete infatti scaricare una delle più apprezzate avventure indie di sempre.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.