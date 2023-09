Almeno Armored Core VI avrà una modalità facile, più o meno

Armored Core VI è un videogioco From Software in tutto e per tutto, compreso il fatto che non c'è una modalità facile inserita ufficialmente dagli sviluppatori.

La saga di mecha, che trovate su Amazon anche nella sua edizione migliore, è tornata in grande spolvero con un sesto capitolo che ha fatto la gioia dei fan che da tempo attendevano un nuovo capitolo.

Advertisement

Nella nostra recensione avevamo avvisato i lettori di un livello di sfida non indifferente, anche se si tratta più di prendere pratica con le meccaniche di gioco che di una vera e propria difficoltà brutale.

Tuttavia c'è chi desidera comunque avere una sfida più morbida, e se non è From Software a fornirla ci pensano le inevitabili mod. Perché oltre a fare crossover improbabili tra Armored Core ed Elden Ring, c'è anche chi fa cose più normali.

Come riporta IGN US, la mod EZ-Core che è già online sul solito NexusMods modifica gli aspetti chiave del processo di progettazione dei mech, che normalmente impone restrizioni sulle parti che è possibile utilizzare in base al peso e ai requisiti energetici.

Con la mod è possibile ridurre della metà i carichi di energia e peso, rendendo così più facile per i giocatori costruire un mech molto potente con, per esempio, oltre il 300% in più di munizioni iniziali per ciascuna arma.

Oltre a questo con la mod si può aumentare la portata delle armi, la quantità di crediti guadagnati dopo aver completato una missione standard, così come inserire nuove opzioni per la telecamera e rendere le manovre con i booster più efficienti dal punto di vista energetico.

Con questa mod forse qualche giocatore potrà smettere di rompere i controller per la rabbia, godendosi Armored Core VI in qualche modo.

E se anche il problema con i salvataggi verrà risolto allora non ci sarà più niente che farà infuriare i giocatori. Forse.