Alcuni preordini di Starfield sono stati cancellati, i fan sono preoccupati

Starfield, il titolo Bethesda in arrivo il prossimo autunno, è molto atteso dai giocatori di tutto il mondo, i quali sono ora perplessi per via di alcuni preordini cancellati.

Il gioco, previsto anche su Xbox Game Pass promette infatti grandi cose.

Dopo un "problema" legato alle key gratuite del gioco, alcuni fan di Starfield si stanno innervosendo in seguito all'improvvisa e inspiegabile cancellazione dei loro preordini della Constellation Edition.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, i fan particolarmente impazienti che hanno preordinato la CE di Starfield (in pratica la Collector's Edition del gioco) sono stati però colti di sorpresa di recente, quando hanno ricevuto notifiche che implicavano che i loro ordini sono stati cancellati, senza alcuna spiegazione sul come e sul perché.

Una cancellazione è stata condivisa su Reddit dall'utente Beltaine-7716, che ha dichiarato: «Sono più che preoccupato per l'aggiornamento dell'ordine che ho appena ricevuto» insieme alle informazioni di tracciamento che sembrano indicare che l'ordine è stato annullato.

Altri hanno dichiarato di aver ricevuto lo stesso aggiornamento dell'ordine: «Speriamo che si tratti di un errore e non di una cancellazione di massa».

«Ho appena ricevuto la stessa cosa... o si tratta di un errore o non ne hanno abbastanza a disposizione e l'ordine è stato tecnicamente cancellato».

Vale la pena notare che questo problema sembra riguardare solo la versione PC della Constellation Edition, mentre i possessori di Xbox non hanno ancora segnalato alcun problema.

È più che probabile che la causa di queste strane "cancellazioni" sia un qualche problema del fornitore e non un'indicazione del fatto che i giocatori perderanno i loro preordini.

Restando in tema, alcuni giorni fa il senior environment artist di Santa Monica Studio, ha difeso la scelta dei 30 fps al secondo di Starfield.

Ma non è tutto: sembra che il gioco non avrà una feature presente nella stragrande maggioranza dei titoli open world.

Per concludere, il big Bethesda beneficerà di un periodo di Early Access di cinque giorni a partire dal 1° settembre, ma ciò starebbe preoccupando alcuni giocatori.