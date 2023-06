Starfield non avrà una feature tipica degli open world

Starfield, kolossal Bethesda in arrivo il prossimo autunno, sarà sicuramente un gioco realmente imponente, sebbene a quanto pare mancherà di una feature resa celebre in decine di open world usciti in questi anni.

Il titolo, previsto anche su Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi su Amazon) promette infatti una mole di contenuti davvero notevole.

Il trailer gameplay ufficiale mostrato ormai diverse settimane fa in occasione dello Showcase dedicato ha messo sul piatto un progetto sicuramente molto ambizioso.

Ora, come riportato da GameRant (via MSN) sembra proprio che Starfield mancherà di una caratteristica classica dei giochi a mondo aperto, ossia la pesca.

Todd Howard ha infatti confermato in una recente intervista con Kinda Funny Xcast che il suo RPG sci-fi sarà lanciato senza la possibilità di catturare pesci.

Sebbene non si tratti di una grande sorpresa visto che parliamo di un gioco ambientato nello spazio, la popolarità che la pesca ha assunto nei videogiochi negli ultimi anni è sicuramente degna di nota.

Titoli come Red Dead Redemption 2, Diablo Immortal, Far Cry 5 e molti altri hanno dalla loro la pesca. È una feature sicuramente molto comune nei giochi open world e forse anche nei farming simulator, ragion per cui la sua popolarità è innegabile.

Il contenuto Creation Club di Skyrim Anniversary Edition ha aggiunto la pesca al gioco fantasy, quindi non è da escludere che la feature possa essere aggiunta a Starfield in un secondo momento.

Restando in argomento, pare anche che il prossimo RPG spaziale di Bethesda dovrà in qualche modo "ringraziare" un altro capolavoro open world, ovvero Red Dead Redemption 2.

Inoltre, di recente Dannie Carlone, senior environment artist di Santa Monica Studio, ha difeso la scelta dei 30 fps al secondo di Starfield.

Per concludere, sembra che Starfield non avrà dalla sua attori famosi per "spingere" il gioco, come accaduto in altri titoli più o meno recenti.