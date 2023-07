Le key gratis di Starfield per Steam stanno creando il caos

Starfield, il prossimo titolo Bethesda in arrivo il prossimo autunno, è già al centro dell'attenzione dei giocatori di tutto il mondo.

Il gioco sci-fi, previsto anche su Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi su Amazon) promette infatti grandi cose, nel bene e nel male.

Se già il peso si è rivelato essere realmente "spaziale", ora i giocatori devono pensare anche a un "problema" legato alle key gratuite del gioco.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, con l'acquisto di determinati processori AMD Ryzen e schede grafiche AMD Radeon presso alcuni rivenditori, sarà possibile ricevere gratuitamente un codice Steam per Starfield.

Ovviamente, questi pacchetti hanno un prezzo elevato dato che la tecnologia stessa è molto costosa, ma se qualcuno sta pensando di aggiornare la configurazione PC, si tratta di un extra davvero interessante.

Tuttavia, su Reddit c'è caos riguardo alla distribuzione dei codici inclusi nei pacchetti: alcuni giocatori affermano che le key siano già state aggiunte ai loro account, pronte per il download quando il gioco sarà disponibile, mentre altri non hanno ancora ricevuto alcuna offerta.

«Confermo che il bundle AMD fornisce una chiave Steam. [...] La key è stata aggiunta al mio account delle ricompense, ma non le hanno ancora disponibili», ha scritto SounisPoppy.

«Ho acquistato un Ryzen 9 7900x martedì e non mi hanno ancora inviato la mia chiave», ha commentato un altro utente. «Ho acquistato subito dopo la mezzanotte di martedì e non l'ho ancora ricevuta. Ma sono sicuro che arriverà. C'è ancora abbondante tempo per sistemare tutto», ha aggiunto ASithLordNoAffect.

Speriamo che coloro che hanno pagato per quei costosi pacchetti possano risolvere tutto prima del lancio di Starfield, il 6 settembre prossimo.

Restando in argomento, il senior environment artist di Santa Monica Studio, ha difeso la scelta dei 30 fps al secondo di Starfield.

Ma non solo: sembra che il gioco non avrà una feature presente nella stragrande maggioranza dei titoli open world.

Infine, Starfield beneficerà di un periodo di Early Access di cinque giorni a partire dal 1° settembre, ma ciò starebbe preoccupando alcuni giocatori.