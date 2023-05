Alan Wake 2 è solo digitale perché vi costerà meno così

In queste ore sta facendo molto discutere la conferma che Alan Wake 2 non avrà un'uscita in edizione fisica, ma sarà distribuito unicamente in forma digitale.

Il gioco, atteso da tanto tempo dai fan, è sviluppato dalla finlandese Remedy Entertainment e pubblicato dal gigante Epic Games, che in effetti ha una sua catena di distribuzione digitale (che conta dell'Epic Games Store), ma che evidentemente non è convinto di voler investire su una release pacchettizzata, che richiede tutt'altro tipo di logistica.

Advertisement

Ma perché questa decisione? A quanto pare, anche per tenere più basso il prezzo del gioco, secondo quanto riferito dalle FAQ sul sito ufficiale del gioco.

Tra le domande a cui il publisher risponde sul sito del gioco, infatti, leggiamo anche il dubbio che molti fan dello scrittore maledetto si stanno ponendo: perché è un'uscita solamente in digitale? Epic e Remedy rispondono:

«Ci sono diverse motivazioni dietro questa scelta. La prima è che un ampio numero di persone è ormai passato al solo digitale. È possibile acquistare una PlayStation 5 senza un lettore Blu-Ray e Xbox Series S è una console solamente digitale. Non è una pratica rara, far uscire giochi moderni solo in formato digitale».

Appare chiaro, certo, che oggi le cose si sono invertite: far uscire un gioco in formato fisico significa che quel preciso formato ha potenzialmente meno pubblico – ossia, chi ha comprato PS5 Digital o Xbox Series S, su cui il disco non può essere eseguito. La release digitale, di contro, è eseguibile anche da chi ha comprato PS5 standard o Xbox Series X.

È anche vero, però, che come sottolineato da GamesIndustry alcune release recenti (come Dead Space o Resident Evil 4, oltre a Star Wars Jedi: Survivor, che trovate su Amazon) hanno evidenziato che il retail ha ancora una sua forza.

La seconda motivazione evidenziata nelle FAQ risiede nel prezzo del gioco che, con un'uscita solo digitale, secondo Remedy ed Epic si è potuto mantenere più basso:

«In secondo luogo, non far uscire il gioco in formato fisico aiuta a tenerne il prezzo a 59,99 euro su console e 49,99 euro su PC».

Questo sicuramente perché non è necessario distribuire fisicamente le copie. E, lo diciamo, nell'epoca dei videogiochi a 80 euro, sicuramente può essere una notizia piacevole.

Sta di fatto, però, che molti amanti del formato fisico non sono entusiasti all'idea, anche perché magari attendevano di affiancare Alan Wake 2 all'episodio capostipite, che risale ormai al 2010, nella loro mensola dedicata ai videogiochi.

In queste ore, addirittura, THQ Nordic si è proposta di occuparsi dell'edizione fisica del gioco su Twitter, ma non sembra che Epic sia intenzionata a rivalutare questa decisione.

Alan Wake 2 arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il prossimo 17 ottobre. Per ingannare l'attesa e in attesa di saperne di più, gustatevi il trailer comparso durante il recente PlayStation Showcase, che ha mostrato da vicino il gameplay, marcatamente horror, della produzione del team di Sam Lake.