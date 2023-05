Alan Wake 2 prenderà un dettaglio da Control: tante novità dal sito ufficiale

È stato uno dei più apprezzati del recente PlayStation Showcase, anche perché era uno dei pochissimi giochi con una data d'uscita: parliamo di Alan Wake 2, il ritorno dello scrittore maledetto di casa Remedy, che è pronta a popolare i nostri incubi a partire dal 17 ottobre prossimo.

Il gioco, che sarà un seguito diretto del precedente Alan Wake, è stato presentato con tantissimi dettagli sul sito ufficiale: li abbiamo sfogliato per scoprire un po' quali saranno le sue premesse e per notare che la sua ambientazione si rifarà anche a Control e alla sua indimenticata Oldest House, che continuava a mutare e "vivere" mentre Jesse Faden si addentrava nei suoi meandri oscuri.

Devo aver giocato Alan Wake per giocare Alan Wake 2?

Remedy risponde subito a questa domanda, precisando che sebbene sia utile e consigliato aver giocato Alan Wake e anche AWE (espansione di Control, lo trovate su Amazon), non è obbligatorio e il gioco è costruito per essere comprensibile e perfettamente fruibile anche da solo.

Advertisement

Se, comunque, avete giocato i precedenti contenuti a tema Alan Wake, viene riferito sul sito ufficiale che troverete tanti riferimenti e dettagli che vi faranno sicuramente piacere.

Perché somiglierà a Control?

Sul sito ufficiale ci vengono introdotte le due ambientazioni chiave in cui si muoveranno le vicende di Alan Wake 2: mentre la prima è il Pacific Nortwesth, ambientazione immersa nella foresta (nello Stato di Washington), la seconda è The Dark Place.

Nella descrizione di quest'ultima, apprendiamo che si tratta di una «realtà oscura, da incubo, situata al di sotto del Lago Cauldron». E, subito dopo, leggiamo:

«The Dark Place agisce su logiche oniriche, cambiando forma e per cicli, disegnando il suo aspetto sulla base della mente di chi entra in contatto con lui. Alan Wake è intrappolato nelle sue profondità: le sue paure e le sue storie si manifestano come realtà, intorno a lui. Wake era solito scrivere libri crime ambientati a New York: ora The Dark Place ha la forma di una New York contorta e notturna».

Il fatto che The Dark Place, il luogo oscuro, sia un'ambientazione capace di cambiare forma ricorda molto da vicino proprio il concetto della Oldest House di Control, all'interno della quale era contenuto un vero e proprio mondo in continua mutazione.

I protagonisti di Alan Wake 2

Il sito ufficiale ci anticipa anche qualche dettaglio sui due protagonisti del gioco, che abbiamo visto nel recente trailer. In questo caso, potrebbero esserci alcune anticipazioni dal finale del primo Alan Wake, se non lo avete completato: in quel caso, vi raccomandiamo di interrompere la lettura.

Di Alan Wake ci viene riferito che lo scrittore di bestseller residente a New York è scomparso dal 2010. Durante una vacanza nel Pacific Nortwesth con sua moglie, Alice Wake, l'artista entrò a contatto «faccia a faccia con una forza soprannaturale, che rese gli scritti di Wake, una storia horror, realtà».

Wake riuscì a confrontarsi con questa oscura presenza e a rimandarla da dove era arrivata – un luogo oscuro sotto il lago di Bright Falls. Ora, da tredici anni Wake è prigioniero di quel luogo, dove «le sue paure, i suoi incubi e le sue storie si manifestano come realtà, intorno a lui. Per tredici anni, ha combattuto per non impazzire e scrivere una storia che potesse cambiare la realtà intorno a lui, consentendogli di scappare. Fino a oggi, però, ha fallito».

In merito alla donna del trailer, Saga Anderson, scopriamo che è una stimata agente dell'FBI che ha la fama di riuscire a risolvere i casi impossibili. Arriva a Bright Falls per indagare su alcuni omicidi rituali, ma qui scopre pagine di una storia horror che iniziano a diventare realtà. Quando troverà un collegamento con lo scrittore scomparso Alan Wake, le cose si faranno anche più inquietanti, a quanto pare.

In queste ore, Alan Wake 2 ha fatto parlare di sé anche per la scelta di Remedy e di Epic di non pubblicare il gioco in formato fisico, ma unicamente in digitale. Questo, secondo il publisher, ha consentito di tenere un prezzo di listino più basso (49,99 euro su PC, 59,99 euro su console).

L'uscita è attesa per il 17 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.