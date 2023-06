Quanto dura Alan Wake 2? Non poco, a quanto pare

Alan Wake 2 è il ritorno scrittore maledetto di Remedy Entertainment, rimasto nell'ombra ma ora pronto a tornare in sequel a modo.

Il proseguimento della storia vista nel primo capitolo, che trovate anche nella remastered su Amazon, ha ravvivato l’attenzione sul franchise.

Nonostante il rifacimento di qualche tempo non è riuscito a ottenere i favori del pubblico, siamo comunque in attesa del seguito.

Il ritorno dell'universo di Wake è avvenuto durante la Summer Game Fest di Geoff Keighley, per presentare tutto quello che dobbiamo sapere su questo oscuro ritorno dello scrittore.

Ora, come riportato anche da GamingBolt, sembra proprio che l'avventura principale sarà discretamente lunga.

Il direttore delle comunicazioni di Remedy Entertainment, Thom Puha, ha dichiarato che, tralasciando variabili come il livello di abilità del giocatore, Alan Wake 2 sarà lungo oltre 20 ore.

«Dipende dalle vostre abilità, ma al momento - e il gioco non è ancora finito perché molti contenuti sono ancora in corso - stiamo valutando oltre 20 ore per arrivare alla fine», ha spiegato Puha.

Naturalmente, se si tiene conto di altri aspetti dell'esperienza che Remedy ha pubblicizzato finora, come la maggiore enfasi sull'esplorazione o l'incoraggiamento a giocare più volte, Alan Wake 2 potrebbe essere un gioco piuttosto corposo.

Nel frattempo, una volta uscito, Remedy rilascerà anche due espansioni complete della storia, proprio come ha fatto con Control. Insomma, a quanto pare la nuova avventura horror dai creatori di Max Payne potrebbe essere un gioco più longevo del previsto (e ciò è assolutamente un bene).

Ricordiamo anche che Alan Wake 2 permetterà di giocare due scenari intrecciati: quello di Alan, intrappolato in un piano da incubo, e quello dell'investigatrice dell'FBI Saga Anderson, che sta cercando di risolvere dei misteri rituali.

L'uscita del gioco è attesa su PC, PS5 e Xbox Series X|S – solo in digitale – per il prossimo 17 ottobre di quest'anno.