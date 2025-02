Aggiungete un DualSense Midnight Black alla vostra postazione, oggi in SCONTO!

Se siete alla ricerca di un controller per PS5 che offra un'esperienza di gioco immersiva e un design elegante, non potete perdervi questa offerta su Amazon. Infatti, il controller Sony DualSense Midnight Black è disponibile a soli 65,99€, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo consigliato di 74,99€. Un'occasione imperdibile per arricchire la vostra postazione gaming con un dispositivo dalle funzionalità avanzate.

Sony DualSense Midnight Black, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller wireless DualSense è progettato per offrire un livello di immersione senza precedenti grazie al feedback aptico e agli effetti grilletto dinamici. Queste tecnologie permettono di percepire diverse intensità di forza e tensione durante il gioco, creando una connessione fisica con le azioni sullo schermo. Che si tratti di tendere un arco o frenare bruscamente in una gara automobilistica, ogni gesto viene riprodotto con una fedeltà sorprendente.

Il design ergonomico del DualSense si distingue per la sua comodità e per l'iconico stile PlayStation, in questo caso in una raffinata versione Midnight Black. Integra un microfono incorporato e un jack per cuffie da 3,5 mm, consentendovi di comunicare facilmente con gli amici online. Inoltre, il tasto Mute dedicato permette di disattivare rapidamente l'audio del microfono quando necessario.

Grazie al pulsante Crea, potete catturare e condividere i vostri momenti di gioco più epici con facilità, proseguendo l'eredità del pulsante Condividi con funzionalità ancora più avanzate. La porta USB Type-C assicura una ricarica veloce anche durante l'utilizzo, mentre il rilevamento del movimento tramite accelerometro e giroscopio integrati aggiunge un ulteriore livello di interazione nei giochi compatibili.

Disponibile ora a soli 65,99€, il controller Sony DualSense Midnight Black rappresenta un investimento ideale per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco su PS5. Un'offerta da cogliere al volo per portare il vostro gameplay a un livello superiore. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori controller gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon