Aerith vede il futuro in Final Fantasy VII Remake? C'è la risposta ufficiale

Final Fantasy VII Remake ha fatto discutere i fan anche e soprattutto per i cambiamenti relativi alla storia, tra cui il fatto che Aerith possa effettivamente conoscere il futuro suo e dei suoi compagni.

Il grande rilancio di Final Fantasy VII, arrivato anche su PS5 tramite Amazon, è il primo di una trilogia di videogiochi che si prenderanno una certa libertà dalla storia originale.

Tanto che per Final Fantasy VII Rebirth gli sviluppatori hanno già messo le mani avanti dicendo che i fan dovranno aspettarsi parecchi cambiamenti.

Anche per la colonna sonora che, pur non venendo stravolta, sarà ovviamente rimaneggiata per essere all'altezza del remake.

Sono tante le cose che Final Fantasy VII Remake ha modificato rispetto alla storia dell'originale, ma c'è un dettaglio tra i tanti che ha destato la preoccupazione dei fan: Aerith può davvero vedere il futuro?

Proseguite la vostra lettura a vostro rischio e pericolo da ora, se non volete spoiler dalla trama di Final Fantasy VII Remake.

In molte situazioni durante lo svolgimento dell'avventura sembra che Aerith sappia cose che non dovrebbe sapere, e faccia riferimento ad eventi, nomi e situazioni che non dovrebbe conoscere.

Con una insistenza tale che è impossibile pensare che possa essere un errore, una svista in fase di stesura della sceneggiatura. Così i fan hanno iniziato a pensare che Aerith possa davvero prevedere il futuro, affidandosi a indizi per formulare le teorie.

Finora non c'è stata una conferma ufficiale in questo senso, ma Square Enix ha finalmente fatto chiarezza.

Come riporta The Gamer, infatti, lo sviluppatore ha confermato che Aerith ha ricordi che non dovrebbe avere e che non sta attivamente cercando di nascondere la verità alle persone.

Quindi sì, il fatto che Aerith conosca il nome della spada di Cloud, dove Cloud stia andando prima che glielo dica, e che sappia il fatto che Tifa vuole che lei salvi Marlene, tra le altre cose, è tutto voluto.

Inoltre, Square Enix ha spiegato che ogni volta che Aerith incontra i Lumen questi le prendono alcuni di quei ricordi, motivo per cui conosce solo alcuni dettagli e non gli eventi nel complesso.

Insomma sì, Aerith conosce il futuro ma a quanto pare non è una cosa... voluta? Difficile capire a cosa porterà tutto questo.

Vedremo cosa succederà alla storia con il prossimo spin-off di Final Fantasy VII, mostrato di recente.

Parlando del personaggio c'è ancora un certo dubbio per quanto riguarda il suo nome. Si dice Aerith o Aeris? I fan non sono ancora convinti.