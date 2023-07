Final Fantasy VII, il nuovo spin-off si mostra in 9 minuti di gameplay

Final Fantasy VII è ormai un franchise a sé stante rispetto all'intera saga di Square Enix, e continuerà ad ampliarsi nuovamente con Ever Crisis, lo spin-off mobile.

Il settimo capitolo ha generato tanti episodi collegati alla storia principale, tra cui Crisis Core che di recente è tornato con una nuova edizione che trovate su Amazon.

Al quale si aggiungerà ora Final Fantasy VII Ever Crisis, già annunciato due anni fa a sorpresa nel pieno del revival del settimo capitolo.

Una produzione mobile che ha fatto discutere ma, nel bene e nel male, avrà anche dei contenuti inediti relativi alla macro-storia di Final Fantasy VII.

Ever Crisis è un'esperienza in single-player a capitoli che coprirà tutta la timeline di FFVII, incluso ciò che succede nel gioco originale e in tutte le compilation di FFVII.

Il gioco coprirà l'intera compilation di titoli ispirati al settimo capitolo: Final Fantasy VII, Crisis Core: FFVII, Final Fantasy Advent Children, Dirge of Cerberus: FFVII e Before Crisis: FFVII.

In attesa del suo arrivo, visto che il titolo ha attualmetne solo una beta in vista, Final Fantasy VII Ever Crisis si mostra con un nuovo video di gameplay:

Il titolo, disponibile per dispositivi mobile, offrirà i giochi citati con un nuovo stile visivo, ed includerà anche qualcosa di inedito: la prima localizzazione ufficiale in inglese di Before Crisis: Final Fantasy VII.

Secondo Tetsuya Nomura, director di FFVII Remake, questo titolo riuscirà a collegare insieme tutti gli eventi di ogni gioco mai uscito sotto questo brand.

Ricordiamo che per il momento la release di Final Fantasy VII Ever Crisis è prevista solo su dispositivi mobile, nonostante alcuni rumor suggerissero anche un'uscita su console next-gen.

Nel frattempo Final Fantasy VII Remake continua e, con Rebirth, vuole costringere i giocatori a rimettere in discussione tutto quello che sapevano.