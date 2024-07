Addio Baldur's Gate 3, il nuovo progetto di Larian è iniziato

Mentre Baldur's Gate 3 ha lasciato un segno indelebile sui videogiocatori e sull'industria videoludica, e continuerà senz'altro a far parlare di sé, Larian Studios si sta preparando effettivamente a dire addio al suo kolossal e a dare il via al nuovo progetto.

Non importa che ci siano ancora segreti tali per cui è stata messa addirittura una taglia per la loro scoperta, perché Larian Studios si sta realmente adoperando per andare avanti.

Advertisement

Come riporta The Gamer, infatti, Swen Vincke di Larian ha pubblicato un post su X in cui racconta cosa accadrà nella giornata di oggi.

Il team di sviluppo sta infatti ufficialmente iniziando i lavori sul nuovo progetto che seguirà Baldur's Gate 3:

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

«Il summit di Larian sta per iniziare», afferma Vincke mostrando una foto di una sala conferenze vuota.

Nello stesso luogo in cui Larian si riunì per decidere come chiudere Baldur's Gate 3, due anni fa, l'azienda ora si riunirà per decidere come dare il via al nuovo lavoro.

«Il morale è alto, il morale è buono, mi aspetto un'alluvione da un momento all'altro», chiude Vincke nel post pubblicato oggi.

È arrivato definitivamente il momento di dire addio al videogioco di culto insomma, dopo che Larian aveva più volte avvertito che, nonostante gli ultimi aggiornamenti, il grosso del lavoro è stato ovviamente fatto.

«Stiamo lavorando sulla nostra nuova cosa, siamo super emozionati sui nostri nuovi giochi. E poi siamo spiriti creativi: non vogliamo continuare a fare sempre le stesse cose, vogliamo davvero andare avanti e fare cose nuove», aveva dichiarato Vincke all'epoca.

Baldur's Gate 3 continuerà senz'altro a vivere all'interno di Dungeons & Dragons, visto che la nuova edizione del gioco di ruolo più famoso del mondo è stata influenzata da alcune idee di Larian.

Edizione che, per altro, arriverà a settembre e che potete già prenotare: qui trovate i nuovi manuali.