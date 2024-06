C'è una "taglia" da 500 dollari sulla scena più misteriosa di Baldur's Gate 3

È ormai passato quasi un anno da quando venne scoperta per la prima volta, grazie all'ausilio di alcune mod, un dialogo segreto con Karlach in grado di spezzare la quarta parete di Baldur's Gate 3.

In questo bizzarro e divertente incontro, la nostra tiefling sembra infatti in grado di rendersi temporaneamente conto di essere all'interno di un videogioco, parlando direttamente con i giocatori dall'altra parte dello schermo.

Inizialmente i fan ritenevano semplicemente che questo dialogo fosse stato scartato durante lo sviluppo del terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due episodi su Amazon), ma delle affermazioni dell'attrice Samantha Béart lasciavano intuire che in realtà nessuno avesse ancora scoperto come attivarla in maniera organica.

L'interprete di Karlach si era infatti detta pronta a parlare più approfonditamente di questo incontro, ma solo nel momento in cui qualcuno fosse riuscito ad attivare il dialogo senza alcun tipo di mod.

Da allora nessuno è però riuscito a vedere questa scena in-game ed è per questo motivo che il content creator Proxy Gate Tactician ha deciso di sfidare la community a provare a risolvere questo mistero.

Come segnalato da Game Rant, lo youtuber ha infatti deciso di offrire una "taglia" di ben 500 dollari a chiunque sia in grado di attivare questa scena, ovviamente senza mod, e spiegare nel dettaglio gli step adottati per vedere questa scena. Sempre ammesso che sia possibile farlo, ovviamente.

Secondo Proxy Gate Tactician, diversi giocatori avrebbero affermato di aver effettivamente visto quella scena con i loro occhi, ma senza che nessuno di essi potesse portare delle prove concrete.

Se volete provare anche voi a guadagnarvi questa taglia, tutto ciò che dovete fare è giocare a Baldur's Gate 3, riuscire ad attivare questa scena, registrare il tutto e caricarlo in un video su YouTube: a quel punto, se sarete i primi giocatori a riuscire in questa impresa (e senza usare mod), la taglia da 500 dollari sarà vostra.

Ci sarà tempo fino a settembre per provare a sbloccare questo dialogo segreto con Karlach — ovvero fino al lancio della mastodontica Patch 7 — e riuscire a capire una volta per tutte se sia davvero possibile attivare questa scena segreta oppure no.

Non possiamo che augurare buona fortuna a tutti i potenziali "cacciatori di taglie" in circolazione: nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordare che la Patch 7 sarà l'ultima vera grande patch del gioco, dopo la quale Larian inizierà a lavorare più approfonditamente sui suoi nuovi progetti.