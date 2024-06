Baldur's Gate 3, Larian si prepara all'addio: «Vogliamo andare avanti»

La Patch 7 di Baldur's Gate 3 sarà indubbiamente una delle più grandi mai realizzate da Larian per il suo capolavoro: l'aggiornamento sarà particolarmente corposo e includerà diverse novità particolarmente attese, come l'inclusione di finali malvagi estesi e il crossplay.

Ma forse la novità che ha entusiasmato maggiormente la community è il supporto ufficiale alle mod, che verrà reso disponibile anche su console — seppur con alcune probabili limitazioni per via dei termini di servizio su Xbox e PS5.

Advertisement

Ed è proprio il supporto alle mod un aspetto su cui Larian Studios sta concentrando maggiormente i propri sforzi: l'intenzione del team di sviluppo è infatti quello di consegnare il gioco ai propri fan, che a quel punto saranno liberi di personalizzare la propria avventura come meglio credono.

Il CEO Swen Vincke è recentemente intervenuto all'appuntamento "An Evening with Baldur's Gate 3" organizzato dai BAFTA, chiarendo proprio che, non appena il supporto alle mod sarà completo, Larian sarà finalmente riuscita ad affidare il proprio gioco in mano ai fan (via Eurogamer.net).

Vincke ha anche confermato che questo rappresenta a tutti gli effetti il passaggio di consegne finale: la Patch 7 sarà l'ultima grande patch di Baldur's Gate 3 e, una volta completata, il team sarà finalmente libero di dedicare anima e corpo ai suoi nuovi progetti.

«Stiamo lavorando sulla nostra nuova cosa, siamo super emozionati sui nostri nuovi giochi. E poi siamo spiriti creativi: non vogliamo continuare a fare sempre le stesse cose, vogliamo davvero andare avanti e fare cose nuove».

Dichiarazioni che lasciano ben pochi dubbi: Larian Studios ha cercato di rendere il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due episodi su Amazon) il miglior gioco possibile, anche e soprattutto ascoltando i feedback dei fan, ma adesso sta per arrivare finalmente il momento di farsi da parte e iniziare a pensare a nuovi progetti.

Questo ovviamente non significa che non arriveranno nuove patch: Swen Vincke ha infatti ribadito che qualche altro update ci sarà, ma solo di entità minore e concentrato prevalentemente su bugfix vari.

Le feature nuove vere e proprie invece si fermeranno con la Patch 7, quando potremo ufficialmente considerare concluso lo sviluppo di Baldur's Gate 3.

A tal proposito, sappiamo già il nome provvisorio del prossimo gioco di Larian Studios, anche se ovviamente ci spiega poco e nulla.