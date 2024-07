Il nuovo D&D aggiusterà i difetti "estenuanti" di Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 non è destinato solo a rendere difficile la vita a chi fa videogiochi fantasy, ma anche agli autori della nuova edizione di Dungeons & Dragons, che stanno lavorando sempre di più a misura del titolo di Larian Studios.

A partire dal prossimo settembre, Wizards of the Coast pubblicherà la nuova edizione del gioco di ruolo più famoso, ovvero Dungeons & Dragons 2024 (lo potete ordinare già su Amazon), e in queste settimane stanno uscendo le prime informazioni sulle nuove regole.

Qualche giorno fa avevamo scoperto che i designer di Wizards hanno preso spunto da una delle modifiche alle regole originali di D&D più interessanti di Baldur's Gate 3, e sembra essere solo una delle tante modifiche.

In queste ore Wizards of the Coast ha lanciato un video speciale dedicato ai nuovi incantesimi di Dungeons & Dragons 2024 e, anche in questo caso, ci sono state delle modifiche provenienti dall'esperienza di Baldur's Gate 3.

Questa volta, però, Wizards non ha preso spunto dal titolo di Larian ma, al contrario, ha deciso di migliorare un elemento di gioco.

Nel video che vedete qui sopra Jeremy Crawford, lead designer di Dungeons & Dragons 2024, ha parlato di come ha deciso di cambiare alcuni incantesimi dopo aver avuto un'esperienza "estenuante" in Baldur's Gate 3.

In particolare gli incantesimi Nube di Pugnali e Produrre Fiamma, che in D&D 2024 funzioneranno diversamente. Il primo darà la possibilità ai giocatori di muoverlo sul campo di battaglia in ogni turno, mentre il secondo sarà più agile da lanciare.

«Alcuni incantesimi che erano davvero estenuanti da lanciare in termini di economia d'azione, sono molto meno dolorosi ora», ha detto Crawford in un passaggio del video.

L'idea di rendere mobile l'incantesimo Nube di Pugnali era già passata nella mente del designer, ma lanciare Produrre Fiamma in Baldur's Gate 3 è stato ciò che ha dato a Crawford la spinta finale per cambiare le regole nel gioco di ruolo cartaceo:

«Quel trucchetto è stato davvero estenuante da impostare: una volta avviato, poteva essere divertente scagliare il fuoco, ma ora è molto facile lanciarlo. E questo è, stranamente, un altro caso in cui non era stato doloroso lanciarlo nel gioco da tavolo, ma quando stavo giocando a Baldur's Gate 3 è stato straziante. [...] Ho pensato "ridisegneremo Produrre Fiamma, così non ci saranno così tanti attriti nel lanciare questo trucchetto."»

È sempre molto interessante vedere questo scambio tra i vari modi di intendere Dungeons & Dragons.

Chissà se accadrà anche in futuro, con gli altri videogiochi annunciati negli ultimi tempi, e se saranno in grado di modificare anche il gioco originale.