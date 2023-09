Acquista oggi da MediaWorld e inizia a pagare a Tasso Zero da gennaio 2024

Non lasciatevi sfuggire la doppia occasione d'oro che Mediaworld ha appena lanciato per voi: "Tutto vero tasso zero". Fino al 29 settembre, potrete scegliere qualsiasi articolo dal vasto catalogo di Mediaworld e iniziare a pagarlo a rate solo a partire da gennaio 2024!

Si tratta di una vera manna dal cielo per chi è alla ricerca di prodotti high-tech, come smartphone di ultima generazione, smart TV, notebook e tanto altro ancora. Mediaworld collabora con Findomestic per rendere il finanziamento il più semplice e trasparente possibile: troverete tutto quello che vi serve sapere direttamente sulla pagina dell'articolo.

Per approfittare di questa offerta imperdibile, il vostro acquisto dovrà essere di almeno 199€ e rientrare nel catalogo della promozione "Tutto vero tasso zero". Il pagamento sarà suddiviso in 20 comode rate, completamente esenti da costi aggiuntivi come TAN o TAEG. E la ciliegina sulla torta? La prima rata verrà addebitata solamente a gennaio 2024!

Tra gli articoli in promozione troverete anche il Samsung Galaxy S23 Ultra, per cui è in atto una fantastica offerta che include anche un cashback di 300€. Perciò, non perdete tempo! Correte sulla pagina Mediaworld dedicata per scoprire tutti i prodotti in offerta e agguantare la vostra opportunità prima che sia troppo tardi.

Su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui i migliori notebook gaming.

Ma non è finita qui: ogni giorno vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete direttamente nella nostra area dedicata del sito. Non perdete l'occasione di risparmiare sui vostri acquisti online e rimanere sempre aggiornati grazie a noi!