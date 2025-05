A pochi giorni dal lancio ufficiale, un video pubblicato online sembrerebbe mostrare per la prima volta l'avvio di una Nintendo Switch 2, un leak vero e proprio tra schermi di configurazione e nuove musiche di sistema.

L'avevo previsto nel momento in cui erano circolate le prime foto di Nintendo Switch 2 nei negozi internazionali, in attesa del lancio previsto per il 5 giugno prossimo, ed effettivamente sono arrivati i primi leak.

Si tratta di un video di soli 41 secondi, apparso in un canale Telegram russo denominato "Pops & Culture", che mostra quello che sembra essere il primo avvio della nuova console Nintendo (tramite VGC).

Il video, che è stato diffuso in rete e ha subito attirato l'attenzione, sembra mostrare la schermata di configurazione iniziale della console, dove l'utente è chiamato a selezionare la lingua del sistema.

Potete vedere il video qui sotto, prima che venga prevedibilmente rimosso da Nintendo stesso:

Un altro dettaglio emerso dal video è la presenza di una nuova musica di sottofondo che accompagna le schermate di configurazione del sistema. Al momento, non è noto se questa musica continuerà a riprodursi nel menu principale della console una volta completata l'installazione.

È probabile che questo sia il limite attuale per chiunque abbia avuto accesso anticipato alla console, in quanto le funzionalità complete del sistema, inclusa la possibilità di avviare i giochi, sembrano essere bloccate dietro un aggiornamento obbligatorio al day one, non ancora disponibile.

Questo filmato è formalmente il primo leak ufficiale di Nintendo Switch 2, ed è paradossale che arrivi proprio dalla Russia in questo momento storico.

Mentre i negozi di tutto il mondo stanno cominciando a fare spazio togliendo la vecchia console Nintendo per la nuova Switch, c'è anche chi si interroga sulla chiarezza espositiva della confezione, che potrebbe generare confusione nei giocatori.