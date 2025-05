Switch 2 sarà inutile senza collegarsi online, a quanto pare

Sembra che Nintendo abbia trovato un metodo decisamente originale per impedire che Switch 2 possa essere utilizzata prima del lancio ufficiale, provando così a scoraggiare il bagarinaggio da parte dei furbetti che avrebbero potuto effettuare sovrapprezzi.

Come vi abbiamo riportato nelle scorse giornate sono infatti iniziate ad arrivare sul mercato le prime console e, com'era inevitabile, qualcuno è già riuscito ad acquistarle prima dell'effettivo day-one.

Kotaku segnala che è già stato caricato nelle scorse ore un breve video che mostrava l'apertura della scatola originale, con dentro la console e i Joy-Con: una clip di appena pochi secondi che è stata però prontamente rimossa dal web su richiesta di Nintendo.

Ad ogni modo, l'utente in questione segnala che fino all'unboxing e all'effettivo setup iniziale è andato tutto come ci si aspettava, ma la sorpresa in negativo è arrivata quando si è trattato di avviare un gioco o qualunque altra applicazione, che la console si rifiuta di far partire.

Pare infatti che Switch 2 (di cui potete iniziare a prenotare gli accessori su Amazon) non farà partire nessun gioco a vostra disposizione, neanche quelli già rilasciati sulla prima Switch, a meno di non collegarsi a internet per scaricare l'aggiornamento al day-one.

Un'indiscrezione confermata anche dall'affidabile Wario64 su X, che segnala di aver ricevuto foto in privato da un utente che segnalava proprio il messaggio di errore di Switch 2.

Quella che sembrava essere solo una patch per rendere compatibili le schede microSD Express si sta rivelando dunque un vero e proprio trucco per fermare le vendite anticipate della console: una strategia insolita che non dubito scatenerà numerose perplessità in rete.

Dato che viene chiesto semplicemente di aggiornare la console, è plausibile immaginare che questa pratica sia stata messa in atto solo per le versioni di lancio della periferica e che le successive versioni non riscontreranno tale problema.

Ma se siete tra coloro che hanno intenzione di utilizzare Switch 2 al day-one, non posso che consigliarvi di assicurarvi che possa collegarsi a internet senza problemi.