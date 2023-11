A Natale i bambini non vogliono più videogiochi, ma V-Bucks e Xbox Game Pass

I videogiochi fisici stanno lentamente sparendo e questa non è una novità, ma secondo un recente studio a Natale 2023 i videogiocatori più giovani non vogliono più videogiochi e preferiscono card con valuta digitale o sottoscrizioni ad abbonamento come Xbox Game Pass o PlayStation Plus.

Effettivamente un recente studio aveva già mostrato come i videogiocatori minorenni siano ormai abituati a spendere in microtransazioni. Con una spesa media molto elevata considerata l'età, acquisti digitali soprattutto in valute premium sono all'ordine del giorno.

Advertisement

E nel momento storico in cui i grandi rivenditori internazionali stanno rapidamente dismettendo i videogiochi in formato fisico, e per entità come PlayStation i giochi su disco rappresentano percentuali ridicole rispetto al totale, arriva anche un nuovo aggiornamento sulle abitudini di consumo dei giocatori a Natale.

In particolare i bambini che, a quanto pare, non ne vogliono sapere di scartare videogiochi fisici a Natale.

Da un recente report creato e diffuso dalla Entertainment Software Association (ESA), l'ente che organizza anche l'E3 per altro, emerge che i bambini desiderano regali legati ai videogiochi più di ogni altra cosa durante le festività natalizie, ma non quelli che potevamo immaginare.

Intervistando i ragazzi dai 10 ai 17 anni, maschi e femmine degli Stati Uniti, emergono le richieste e abitudini di consumo relative ai regali di Natale.

Il 72% del campione desidera avere effettivamente regali a tema videogiochi, precisamente l'86% dei ragazzi e il 59% delle ragazze interpellati. Tuttavia il 39% di loro vuole "abbonamenti ai giochi", con la valuta di gioco che segue a ruota ed è richiesta dal 29% del campione.

Solo il 22% dei bambini e ragazzi vogliono effettivamente un videogioco in formato fisico per Natale.

Cosa si intende per abbonamenti e valuta? Ovviamente prodotti come Xbox Game Pass, PlayStation Plus, ma anche abbonamenti a Grand Theft Auto Online, Roblox o Fortnite, al di là dei V-Bucks che per altro di recente sono anche aumentati di prezzo.

Insomma, se volete fare un regalo di Natale a un giovanissimo videogiocatore forse potete fare colpo più facilmente con alcuni contenuti digitali: su Amazon trovate V-Bucks, abbonamenti a Xbox Game Pass e PlayStation Plus al miglior prezzo.