I giochi fisici hanno segnato solo il 4% delle vendite PlayStation nell'ultimo trimestre

Ancora brutte notizie per i sostenitori del mercato retail, ossia quello delle copie fisiche, visto che il mercato digitale continua a guadagnare terreno.

Le copie non fisiche sono cresciute in modo esponenziale in questa generazione, anche grazie a console come PlayStation 5 Digital (che trovate ) e Xbox Series S.

Il mercato digitale continua a crescere, con quello delle copie fisiche destinato a crollare anno dopo anno.

Ora, dopo che anche Ubisoft aveva lasciato intendere che l'addio ai giochi fisici è inevitabile, arriva un'altra doccia fredda.

Ora, come riportato anche da PushSquare, secondo un nuovo report i giochi fisici hanno rappresentato solo il 4% delle vendite di PlayStation nell'ultimo trimestre.

I dati finanziari di Sony per il secondo trimestre del 2023 evidenziano infatti di come i giochi fisici siano ormai una goccia nel mare PlayStation.

Sony Interactive Entertainment ha registrato un secondo trimestre da record in termini di fatturato, con un aumento del 32,38% rispetto all'anno precedente, pari a 954,1 miliardi di yen.

Di questo totale, i giochi fisici rappresentano circa 35,5 miliardi di yen, pari a circa il quattro per cento. Per fare un confronto, le vendite digitali di giochi completi su PS Store rappresentano il 21% dei ricavi totali.

Non si tratta di un dato insolitamente basso: i giochi fisici sono stati una piccola percentuale del flusso di entrate di PlayStation per un bel po' di tempo. Tuttavia, l'aspetto interessante è che, in questo segmento da record, i giochi fisici sono l'unica categoria di vendita che è diminuita rispetto all'anno precedente.

Secondo lo stesso criterio, tutte le altre aree hanno registrato una crescita significativa.

Se si analizza la suddivisione delle vendite fisiche/digitali di PlayStation (che considera le unità vendute piuttosto che i contanti), nel secondo trimestre del 2023 poco più di due terzi (67%) delle vendite di software sono state digitali. Si tratta di un leggero aumento rispetto all'anno precedente, ma in calo rispetto al primo trimestre del 2023.

Ovviamente esiste ancora un mercato per i giochi fisici, anche se piccolo. 35,5 miliardi di yen non sono certo una cifra irrisoria, ma la fonte principale delle vendite si è decisamente spostata, se non fosse già abbastanza chiaro.

Dal canto nostro, non smetteremo mai di dirlo: se da un lato i giochi digitali offrono vantaggi in termini di praticità e risparmio di spazio, dall'altro i critici sostengono che il passaggio al gioco esclusivamente digitale pone problemi per la conservazione dei giochi e la disponibilità dei titoli più vecchi.

