PlayStation conferma un solo first-party per il 2024, ma altre esclusive sono in arrivo

Sony ha annunciato che le vendite di PlayStation 5 hanno raggiunto il picco massimo con 20,8 milioni di unità vendute nell'anno finanziario conclusosi il 31 marzo 2024, ma il punto è stato fatto anche per quanto riguarda i giochi.

Si tratta di un numero superiore a qualsiasi altro anno finanziario da quando la console (che trovate su Amazon) è stata messa in vendita nel novembre 2020.

A quanto pare, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, è emerso che Sony Interactive Entertainment ha in programma alcuni giochi first-party per il 2024, con almeno un'esclusiva per PS5 per quest'anno: Concord.

Sviluppato da Firewalk Studios, che Sony ha acquisito nel 2023, Concord è uno sparatutto multiplayer per PS5 e PC live service.

Come Helldivers 2, verrà lanciato su entrambe le piattaforme. Nel corso della conferenza stampa di ieri, il presidente di SIE Hiroki Totoki ha confermato che l'uscita di Concord è prevista per il 2024.

Nella stessa presentazione, Totoki ha ribadito l'impegno di Sony ad aumentare la produzione di PlayStation Studios.

«Puntiamo a incrementare le vendite di software first-party, che abbiamo attivamente rafforzato negli ultimi anni, e così facendo contiamo di raggiungere un nuovo record di profitti in questo segmento», ha dichiarato Totoki,

Il presidente ha aggiunto che PlayStation adotterà un «approccio su due fronti: l'espansione nei PC e il potenziamento dei titoli software first-party provenienti dai nostri studi interni in cui abbiamo investito».

L'approccio su due fronti è più importante che mai, visto che Sony ha notato che Helldivers 2 ha distrutto le aspettative e ha venduto oltre 12 milioni di unità tra PS5 e PC.

Ricordiamo anche che Sony ha dichiarato che nell'anno finanziario in corso non usciranno nuovi giochi dei suoi principali franchise, escludendo nuovi titoli di Marvel's Spider-Man e God of War.

Questo, senza contare anche i recenti licenziamenti in casa Sony, con Jim Ryan che festeggiava insieme agli sviluppatori poche ore prima di mandarli a casa.