Helldivers 2 ha venduto tantissimo, nonostante tutto

Nell'ambito della pubblicazione dei risultati dell'anno fiscale 2023, Sony ha finalmente confermato le vendite di Helldivers 2 di Arrowhead Game Studios.

Il gioco (che trovate su Amazon) è purtroppo finito di recente nella rete delle polemiche a causa della questione legata all'obbligo di iscrizione al PSN.

Il CEO e creative director Johan Pilestedt ha chiarito che la situazione sarebbe stata risolta, anche se il polverone non si è posato del tutto.

Ora, però, come riportato anche da GamingBolt, il gioco ha venduto 12 milioni di unità il 5 maggio su PS5 e PC, dopo essere stato lanciato l'8 febbraio per entrambe le piattaforme, come rivelato in una conference call recentemente conclusa.

Il CEO di Sony Interactive Entertainment Hiroki Totoki ha confermato che il gioco ha superato il record di God of War Ragnarok nello stesso periodo.

Questo, rende Helldivers 2 il titolo pubblicato per PlayStation che ha venduto più velocemente nella storia dell'azienda. Così come non sorprende che sia anche il più grande lancio di SIE su PC.

Sebbene il successo sia lecito, Helldivers 2 è stato recentemente messo sotto accusa a causa dell'obbligo imposto da Sony di collegare gli account Steam al PSN.

Questo ha causato di fatto la rimozione del gioco da un gran numero di store in tutto il mondo (l'Italia, fortunatamente, non è tra questi). Non ci sono notizie ufficiali su quando il gioco sarà nuovamente disponibile su Steam.

Vero anche che, negli ultimi giorni, gli sviluppatori si sono sicuramente sentiti sollevati nel vedere che l'ondata di recensioni negative è ormai un lontano ricordo: ora le ultime review sono solo positive.

Nella nostra recensione vi abbiamo infine spiegato che «Helldivers 2 non è affatto un brutto gioco, anche se non il capolavoro che molti stanno urlando ai quattro venti, [...] anche se sicuramente ben congegnato – specie se giocato in compagnia – e dotato di un gameplay quasi mai noioso, anche se per raggiungere i fasti di grande classico dovrà ancora percorrere molta strada davanti a sé. Così com'è, infatti, Helldivers 2 è "solo" un divertente sparatutto multigiocatore palesemente ispirato a Starship Troopers.»