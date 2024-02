PS5 non avrà nuove esclusive per «franchise importanti» fino al 2025

I più grandi franchise di casa PlayStation si prendono una pausa: nel 2024 di PS5 sono ancora previste esclusive da tenere d'occhio, ma nulla che riguardi le IP più note di proprietà di Sony.

Nelle scorse ore sono stati ufficialmente pubblicati gli ultimi risultati finanziari legati al mondo PlayStation, che hanno mostrato i due volti della divisione di casa Sony.

Da un lato, le vendite di PS5 hanno deluso le aspettative, al punto da sollevare dubbi sulla gestione di SIE e facendo sottolineare che la console next-gen sia ormai nella fase calante. Dall'altro lato, le vendite software sono andate alla grande, soprattutto grazie agli incredibili risultati ottenuti da Marvel's Spider-Man 2.

Ma se speravate di vedere nuovi capitoli di saghe come Ghost of Tsushima, Horizon o God of War, toccherà ridimensionare notevolmente le vostre aspettative: come segnalato da VGC, quest'anno non uscirà alcuna nuova esclusiva PlayStation Studios legata a franchise già esistenti.

Il COO e CFO Hiroki Totoki ha infatti fatto chiarezza e sottolineato che, per quanto siano ovviamente in lavorazione nuovi giochi, non ci saranno nuovi capitoli di saghe attese nel corso dell'anno:

«Per quanto riguarda i software first-party, l'obiettivo è continuare a produrre produzioni di alta qualità e produrre giochi live service. Ma, anche se sono attualmente in sviluppo progetti importanti, non abbiamo piani per rilasciare nuovi capitoli per franchise importanti già esistenti nel prossimo anno fiscale, come God of War Ragnarok e Marvel's Spider-Man 2».

Insomma, anche se nelle prossime settimane potremmo comunque vedere produzioni come Final Fantasy VII Rebirth (potete prenotarlo su Amazon), per le esclusive già conosciute di PlayStation Studios sarà necessario attendere almeno aprile 2025.

Ovviamente questo non significa che non si vedranno più produzioni dai team PlayStation nel corso dell'anno, ma semplicemente che si oserà maggiormente con nuove IP.

Vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più: una di queste dovrebbe essere Stellar Blade, che nel corso dell'ultimo State of Play ha svelato finalmente la data d'uscita.