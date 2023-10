5 giochi lasciano Game Pass a fine mese, ci sono big

Microsoft ha da poco reso nota la seconda infornata di titoli gratuiti che verranno aggiunti al catalogo Xbox Game Pass a ottobre, sebbene presto sarà anche il tempo dei saluti.

Gli abbonati a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) sanno che di tanto in tanto il catalogo deve dire addio a vari titoli presenti.

Advertisement

Certo, la seconda ondata di giochi gratis in arrivo questo mese non sembra niente male, ma anche i titoli che lasceranno Game Pass non sono da meno.

Via sito ufficiale, Microsoft ha infatti reso noto l'elenco dei titoli che sono destinati a lasciare il servizio durante il mese appena iniziato.

Tra i vari, risalta senza dubbio Persona 5 Royal, la versione ampliata e rielaborata del noto GDR acclamato dalla critica, la quale vanta personaggi, confidant, storie e luoghi nuovi nonché una nuova meccanica, che ruota attorno all'utilizzo di un rampino.

Ecco l'elenco completo, poco più in basso, dei giochi che lasceranno il catalogo il prossimo 31 ottobre:

Gunfire Reborn (Cloud, Console, e PC)

Kill It With Fire (Cloud, Console, e PC)

Persona 5 Royal (Cloud, Console, e PC)

Signalis (Cloud, Console, e PC)

Solasta Crown of the Magister (Cloud, Console, e PC)

I suddetti titoli lasceranno Game Pass l'ultimo giorno del mese, ragion per cui avete due settimane da ora per poter riscattare i giochi in questione, prima che sia troppo pardi.

Nel mentre, cogliamo l'occasione per ricordarvi tutti i giochi gratis già confermati per il prossimo mese di novembre su Xbox Game Pass.

Ma non è tutto: Activision Blizzard ha confermato che i primi titoli Game Pass del publisher americano arriveranno solo nel 2024: anche la stessa Microsoft ha ammesso che sarà necessario avere un po' di pazienza.

Per concludere, ricordiamo anche che da ora sono disponibili le nuove offerte settimanali di Xbox Store: scopriamo quindi i migliori giochi in sconto.