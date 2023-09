30 milioni di abbonati per Game Pass? Microsoft smentisce

Qualche giorno fa, attraverso il profilo LinkedIn di un dipendente di Microsoft (il direttore senior per il marketing), erano emersi dei numeri aggiornati sugli abbonati al servizio Xbox Game Pass, che sarebbero arrivati alla soglia dei 30 milioni – in salita rispetto ai 25 milioni comunicati in precedenza dal gigante di Remond.

Tuttavia, proprio la compagnia statunitense ha diffuso una nota ufficiale, arrivata a Windows Central, per smentire questo update, facendo sapere che i numeri ufficiali a cui fare riferimento sono ancora quelli che parlano di 25 milioni di utenti, e non di 30 milioni.

Nelle parole di Windows Central:

«Microsoft ci ha inviato una nota per reiterare il precedente traguardo di 25 milioni, come il picco ufficiale».

Alla smentita inoltrata da Microsoft fa seguito anche il fatto che l'informazione che il dipendente aveva pubblicato sul suo profilo LinkedIn sia stata prontamente rimossa.

Rimane da capire, certo, se questo sia avvenuto perché – in presenza di ulteriori verifiche – si era rivelata inesatta, o perché non erano semplicemente queste le modalità con cui Microsoft aveva preventivato di comunicare il nuovo traguardo.

Vedremo comunque quando, in futuro, la compagnia diffonderà ufficialmente numeri aggiornati. Per il momento, sappiamo che Game Pass sta godendo dell'ottimo impatto di Starfield: l'epopea spaziale di Bethesda Game Studios sta facendo incetta di grandi numeri e segnaliamo che anche chi prova a giocare in cloud tramite Game Pass sta avendo qualche minuto di attesa più del solito, proprio per la grande popolarità del gioco e l'affollamento che sta causando sui server.

Di recente, ricordiamo anche che Game Pass ha lanciato il nuovo tier basilare Core, che sostituisce il vecchio abbonamento Live Gold, proponendo i benefici del gioco online e affiancandoli a una selezione di videogiochi on demand al posto dei precedenti titoli mensili.

Per approfondire la conoscenza con Game Pass, consultate la nostra lista di tutti i giochi inclusi nel servizio. Se interessati, potete abbonarvi su Instant Gaming.