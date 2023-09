Starfield fa decollare anche le vendite di Xbox: è la migliore settimana del 2023

Quando Microsoft annunciò la multimilionaria acquisizione di Bethesda, è apparso chiaro a tutti che l'intenzione della casa di Redmond fosse rendere più appetibile al pubblico la line-up di Xbox, con giochi di ruolo reputati dei veri e propri eventi imperdibili dalla community.

E non poteva che essere così anche per il lancio di Starfield, nuovissimo gioco di ruolo sci-fi che ha già conquistato il cuore di milioni di appassionati, grazie anche alla disponibilità su Xbox Game Pass fin dal giorno di lancio, ma che ha anche attirato diversi curiosi verso le nuove console.

Sebbene sia infatti disponibile anche su PC, non è detto che tutti i giocatori possiedano dispositivi all'altezza, ma bisogna anche ricordare che per diversi utenti può semplicemente rivelarsi più "comodo" avere a disposizione una console: l'uscita di Starfield è stata dunque l'occasione perfetta per poter acquistare Xbox Series X (la trovate su Amazon) o, per risparmiare, Series S in uno dei suoi rispettivi modelli.

Il cosiddetto "effetto Starfield" si era già fatto sentire con risultati straordinari negli Stati Uniti, ma un'ulteriore conferma arriva dal mercato del Regno Unito: come riportato da GamesIndustry.biz, è stata registrata la migliore settimana del 2023 per le vendite di Xbox Series X e Series S.

Nella settimana che si concludeva il 2 settembre, ovvero poco prima del debutto ufficiale di Starfield, le vendite delle console next-gen sono aumentate addirittura del 76%. Anche il nuovo modello da 1TB di Xbox Series S ha avuto particolarmente successo, facendo registrare il 24% delle vendite complessive di Xbox.

Numeri che confermano come sia stata la miglior settimana dell'anno di Xbox, ma anche la settimana di lancio di Starfield ha fatto registrare numeri significativi, diventando la quarta migliore del 2023.

Un vero e proprio "effetto Bethesda" dunque che ha fatto molto bene alle console di casa Microsoft e che, già da sole, potrebbero essere sufficienti a giustificare questo impressionante investimento.

Se volete iniziare anche voi il vostro viaggio in questa nuova galassia videoludica e siete curiosi di scoprirne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Starfield e la guida completa in continuo aggiornamento.