Le migliori offerte sulle cuffie gaming del Black Friday 2023

Il Black Friday di Amazon è Iniziato! Fino al 24 novembre, potrete scoprire un'ampia gamma di offerte per ogni categoria del marketplace. Nella nostra rassegna dedicata, stiamo selezionando per voi le promozioni più interessanti, mentre in questo articolo vediamo quali sono le migliori offerte sulle cuffie gaming.

Il comparto audio di un videogioco non va mai sottovalutato: è parte integrante dell'esperienza e, anzi, spesso rimane indelebile nel cuore dei giocatori. Di che cuffie dotarsi, allora, per poterselo godere al meglio?

Le migliori offerte sulle cuffie gaming per il Black Friday

Sony InZone H7 | 199€ (-13%)

Da qualche tempo, Sony si è lanciata nel mercato delle cuffie gaming pensate per videogiocatori, affiancando alla sua linea di prodotti PlayStation anche il nuovo marchio InZone, pensato per giocare con alta qualità sia su PS5 che su PC. Le cuffie wireless Sony InZone H7 sono dotate di tutte le tecnologie recenti: personalizzabili su computer tramite il software proprietario, offrono audio spaziale e una durata della batteria fino a quaranta ore con una sola carica. È compatibile con Tempest Engine, l'audio di PS5 che permette di sentire nitidamente la direzionalità dei suoni. Se volete saperne di più, vi raccomando la mia video recensione.

Logitech G435 Lightspeed | 42,99€ (-12%)

Quando, qualche tempo fa, ho avuto modo di provare e recensire le cuffie Logitech G435, a colpirmi in particolare è stato l'incontro tra la nitidezza del suono e l'assoluta comodità dell'headset. Leggerissimo, al punto che ti dimentichi di averlo addosso, questo paio di cuffie è realizzato con finiture di qualità, ma evita di premere sulla testa con la sua fascia – e anche i padiglioni evitano di esercitare una pressione eccessiva sulle orecchie. Il risultato è che si riesce a giocare senza problemi per molte ore (la batteria ne dura diciotto, da scheda tecnica). Compatibile con le ultime tecnologie, come Dolby Atmos e Tempest Engine di PS5, è una cuffia wireless che unisce davvero un prezzo accessibile alla comodità d'uso.

Logitech G Pro X | 74,99€ (-5%)

Lo sconto non è dei più corposi, ma per quanto mi riguarda ogni occasione è buona per tuffarsi su queste cuffie: vi basti sapere che ho delle Logitech G Pro X (ma della generazione precedente) da ormai quattro o cinque anni, e che non le ho ancora cambiate perché non ho ancora trovato un'altra cuffia capace di darmi lo stesso rapporto tra comodità e qualità. Si tratta di una cuffia gaming cablata con ottime finiture, resistente eppure comoda, che non pesa eccessivamente sulla testa – nemmeno dopo tante ore di utilizzo – che abitualmente indosso anche durante gli streaming per sentire l'audio di gioco o quello degli altri interlocutori. Dotate anche di un ottimo microfono ad asta direzionabile per la voice chat, hanno anche un comodo regolatore del volume a rotella lungo il robusto cavo. Considerando che con il jack da 3,5mm sono compatibili con qualsiasi piattaforma vi venga in mente di giocare, sono tra le migliori che potete trovare sul mercato.

Corsair HS55 | 49,99€ (-42%)

Decisamente più corposo, certo, lo sconto sulle ottime Corsair HS55 pensate per godersi il suono surround, con tecnologia Dolby Surround 7.1 che punta tutto sulla spazialità e la direzionalità del comparto audio dei vostri videogiochi preferiti. Realizzate con un leggero corpo in carbonio, sono equipaggiate di un microfono direzionabile sul padiglione sinistro – e sempre nel corpo della cuffia trovate anche la manopola per la regolazione del volume. Considerando il prezzo estremamente accessibile in promozione, si tratta di un'ottima soluzione cablata per giocare su PC e su console.

FNATIC React | 38,99€ (-44%)

Corposo sconto anche per cuffie FNATIC React, realizzate in modo da garantire il massimo delle performance soprattutto a chi si diverte con eSport e giochi competitivi. Parliamo infatti di una cuffia che punta sull'audio stereo e da usare cablata tramite jack da 3,5 mm, che la rende compatibile con qualsiasi piattaforma. Resistente, grazie al corpo in metallo, ma comoda per via delle finiture imbottite sull'archetto (in memory foam) e sui padiglioni circumaurali, è una cuffia avvolgente che equipaggia anche un microfono rimovibile, casomai non aveste bisogno della voice chat durante le vostre sessioni di giochi.

