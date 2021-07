Norman Reedus (P.T., Death Stranding) non ha finito con Silent Hill

Un nuovo video dedicato a Silent Hill pubblicato da Norman Reedus ha riacceso le speranze secondo cui il rapporto tra l’attore e il franchise horror potrebbe non essere del tutto concluso.

La star protagonista di Death Stranding avrebbe infatti dovuto essere al centro di Silent Hills, il riavvio della serie mai nato a cura di Hideo Kojima anticipato dal celebre P.T..

Da tempo si vocifera un ritorno del celebre franchise di Silent Hill, parcheggiato da Konami ormai da molti anni.

Questo, a fronte del numero totale di copie vendute di Death Stranding, che a quanto pare piccolo non è di certo.

Reedus ha pubblicato un breve video su Instagram che lo mostra mentre danza al fianco di Robbie the Rabbit, la mascotte del parco a tema che è diventata il personaggio simbolo di Silent Hill 3.

Il video è caratterizzato da effetti psichedelici per un risultato davvero fuori di testa, con Reedus che sembra indossare un completo nero con stampata l’immagine di uno scheletro e con un braccio dietro la schiena.

L’attore si muove allegramente accanto al coniglio dalla faccia insanguinata come se i due fossero vecchi amici, mentre nella didascalia è possibile leggere la parola “G’nite”.

Non è noto perché Reedus abbia pubblicato questo video, né il significato nascosto dietro alle immagini e al testo del post.

In molti sperano possa trattarsi di un qualche tipo di teaser in vista di un presunto annuncio, visto che Konami ha davvero in mente lo sviluppo di uno o più capitoli di Silent Hill, del quale al momento si sa molto poco.

Vero anche che Bloober Team, lo studio su cui si puntava maggiormente per un ritorno del franchise, ha purtroppo negato di essere al lavoro su un nuovo episodio.

Di recente anche Keiichiro Toyama – il papà di Silent Hill e Forbidden Siren – ha in ogni caso commentato i rumor sul ritorno del franchise.